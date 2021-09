Louis van Gaal en Memphis Depay voelen zich weer prettig bij elkaar

Louis van Gaal en Memphis Depay. Beeld ANP

Soms, als de een vertelt, lacht de ander. Of andersom. De verteller is meestal de trainer, Louis van Gaal, die zelfs vindt dat de media actief moeten meehelpen om in de WK-kwalificatie Turkije te verslaan, door bijvoorbeeld de opstelling te verzwijgen, als ze die al weten.

De ander, de spits dus, bracht zijn totaal tegen Montenegro op 30 goals in Oranje, in 70 interlands. Bij de Belgen bereikte Lukaku de mijlpaal van 100 interlands, met 67 goals, een hoger moyenne, maar er is altijd baas boven baas. Depay is sinds 2013 internationaal, als debutant onder Van Gaal. Hij profileerde zich tijdens het WK van 2014 en beleefde een moeilijke tijd bij Manchester United, nadat Van Gaal hem liet kopen. Ergens onderweg in Engeland raakten ze elkaar kwijt, ook in mentaal opzicht, maar nu zijn ze weer samen, omdat Van Gaal uit pensioen terugkwam voor zijn derde periode als bondscoach en Depay trof als spits. Meermaals viel maandag de term ‘evolutie’, ook in verband met hun veranderde relatie.

Memphis, zoals de voetballer zich bij voorkeur laat aanspreken, over die verhouding, en over de verwijdering destijds in Engeland: ‘Het is nieuw, maar het voelt hetzelfde. De buitenwereld maakte het groter dan het was. Als iets niet succesvol is, zijn er consequenties. Dat is vervelend. Als speler ben ik gegroeid, als mens ook. Ik voel me comfortabel in de groep.’ Hij is vol zelfvertrouwen over de voor het bereiken van de eerste plaats cruciale wedstrijd tegen Turkije, nadat Nederland in Istanbul met 4-2 verloor, toen nog met Frank de Boer.

Intuïtieve speler

Van Gaal: ‘Ik nam Memphis mee naar het WK, als jonge speler. Daar viel hij goed in in een systeem met twee spitsen, maar soms speelde hij op links, in 4-3-3. Door zijn kwaliteiten haalde ik hem naar Manchester United. Zijn eerste positie was zelfs achter de spits, want hij is een intuïtieve speler. Dat is een positie met veel vrijheid. Dat moet je dan wel kunnen, en het team moet het kunnen opbrengen. Zijn oriëntatievermogen was nog niet zo goed.’

Depay luistert aandachtig en kan niet anders dan die opmerking beamen. ‘Nu weet ik wat ik moet doen.’ Hij speelde meestal op de flank in Engeland en had moeite met de aanpassing, sportief en in het leven zelf. Zo moest hij wennen aan de kapitalen die hij opeens verdiende. Hij verloor zijn plaats, luisterde niet altijd naar de adviezen van Van Gaal en de twee dreven uit elkaar. Van Gaal vond het bijvoorbeeld vreemd dat Memphis met een exorbitante Rolls Royce voorgereden kwam, terwijl zijn prestaties mager waren. Van Gaal wilde dat de aanvaller met een mentale trainer aan de slag ging, terwijl die zich al liet begeleiden door Joost Leenders en dat niet nodig vond. ‘Ik heb het Van Gaal niet moeilijk genoeg gemaakt’, zegt Depay in zijn biografie Heart of a Lion.

Onbetwiste spits

Maar nu is hij de onbetwiste spits en verdedigt Van Gaal zijn topschutter, onder meer als ze in programma’s op televisie zeggen dat hij geen echte spits is. Nog steeds heeft hij trouwens belangstelling voor een plek achter de spits. Hij laat zich geregeld zakken. Als verdedigers hem dan volgen, kunnen anderen in die ruimte duiken. Als ze hem niet volgen, is hij los.

Zo zijn ze eensgezind voor het cruciale duel, waarin Nederland de geblesseerde Cody Gakpo mist, Daley Blind terugkeert als linksachter en Virgil van Dijk en Stefan de Vrij het centrale duo zullen vormen, ten koste van Matthijs de Ligt. Van Gaal had gemerkt dat ze Memphis niet altijd ‘in zijn tijd’ aanspelen, en warempel, maandag op de training kreeg hij de bal twee keer ‘tijdig op de schoen’. Depay: ‘In de kleine ruimtes moet ik de bal op tijd krijgen. Anders staat de tegenstander weer in mijn rug, dan wordt het lastig.’ Ze kijken blij naar elkaar. Qua vertrouwen in zichzelf en in het team zitten ze op één lijn. Met dank dus ook aan de evolutie. ‘Heb je ooit gehoord van evolutie?’, vraagt Van Gaal aan een verslaggever, die hem voorhoudt dat zijn visie op voetbal is veranderd. ‘Nou, ik ontwikkel me nog. En Memphis ook.’