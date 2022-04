Louis van Gaal, de man die van zichzelf kan houden

Louis van Gaal heeft de meer dan twee uur durende bioscoopfilm Louis over Louis van Gaal inmiddels vier keer gezien, zei hij woensdagavond in het radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken van de NOS/EO. Omdat hij zichzelf goed genoeg kent, vindt hij het niet vervelend om naar zichzelf te kijken, legde hij uit in een Cruijffiaanse redenering.

De eerste keren keek Van Gaal naar vroege, onaffe versies van Louis. Hij kreeg geen genoeg van zichzelf. Dat de meeste mensen dat maar raar vinden, begreep hij ook wel, vertelde hij op de radio. ‘Maar ik vind het een teken van geluk dat ik bezit; dat ik van mezelf kan houden.’

Maker Geertjan Lassche en de hoofdpersoon zelf hadden grote ambities. De ‘echte’ Louis van Gaal moest worden getoond, volgens het ‘totale-mensprincipe’. Veel mensen kennen hem zoals ‘de grote influencers’ - waarschijnlijk doelde hij hier op een handvol stukjesschrijvers en wat clowns in het meningencircus op tv - hem altijd afschilderen; als de man met de grote mond, eerlijk, direct en consequent, schreeuwend en gespecialiseerd in openbare terechtwijzingen.

Daar moest maar eens een eind aan komen. Louis zou het beeld van Van Gaal gaan veranderen. Er zou een andere Van Gaal worden getoond en een tot nu toe verborgen kant van deze markante man worden belicht - een kantelmoment in de naoorlogse voetbalgeschiedenis.

Ik naar die film.

In de openingsscène wordt Van Gaal door een jongen geïnterviewd in het tv-programma Praatjesmakers van Jochem van Gelder, in 2002. Stefan krijgt de vragen door volwassenen ingefluisterd, wat zeer komisch is, want Van Gaal trapt er met open ogen in.

De reden dat Lassche voor dit fragment heeft gekozen, ligt er dik bovenop. In het echt ben ik dus anders en dan valt het reuze mee, zegt Van Gaal tegen het joch. Daarmee had Lassche het motto van de film te pakken. De echte Louis van Gaal zou worden onthuld.

Een deel van de echte Louis van Gaal is in volle glorie te zien in de tweede scène, op een schitterende golfbaan aan zee in zijn eigen achtertuin in de Algarve. De hoofdrolspeler slaat af en overbrugt een stuk zee. Het is een goede slag, het balletje komt vlak bij de hole terecht.

Voor voldoening is alle reden, een klein vreugdegebaar is op zijn plaats, maar Van Gaal maakt er een egoshow van en begint euforisch te schreeuwen naar de camera. ‘Wat een bal! Kijk eens waar die neerkomt! Hee, film even daar, waar die ligt.’ Kromme tenen.

Aan Louis ligt een groot misverstand ten grondslag. De aanname dat de echte Van Gaal altijd verborgen is gebleven, dat drie decennia lang het zicht op een deel van zijn persoonlijkheid vertroebeld is geweest, is onzin. Het is genoegzaam bekend dat hij óók een warme persoonlijkheid is, een loyale man met inlevingsvermogen die een sterke band opbouwt met voetballers en het beste met de mensheid voor heeft.

Als psychologisch portret stelt Louis teleur. In chronologische volgorde wordt zijn loopbaan doorgenomen, maar aan de vraag waarom hij doet wat hij doet (en is wie hij is) heeft Lassche zich niet gewaagd. De vroege dood van zijn vader, de jongste in een streng katholiek Amsterdams gezin met negen kinderen, het komt ter sprake, maar uitgediept wordt het niet.

De bron van zijn maniakale bewijsdrift en nietsontziende eerlijkheid en rechtlijnigheid blijft bedekt. Louis is een vermakelijke, maar spanningsloze personalityshow volgens het aloude concept van In de hoofdrol met Mies Bouwman. Ruim twee uur lang Louis van Gaal, de man die van zichzelf kan houden, het had iets korter gemogen.

Drie sterren. De derde komt volledig op het conto van Truus van Gaal. Liefdevol en immer opgewekt trekt ze haar man zo nu en dan resoluut weg bij de spiegel. Dat is zijn geluk.