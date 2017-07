Lotto-Jumbo-renner wint zware Alpen-etappe in Tour, Aru ziet achterstand op Froome vergroten

Nooit eerder won een Sloveen een rit in de Tour. Voor zijn Nederlandse ploeg was het de eerste ritzege in de Tour sinds Lars Boom in 2014 een etappe won. Toen heette het team nog Belkin.



Een geëmotioneerde Lotto-Jumbo-ploegleider Marijn Zeeman moest zoeken naar woorden vlak na de finish. Voor de camera's van de NOS: 'Geweldig, geweldig, geweldig. We hebben wat klappen gekregen deze Tour.'



Daarmee doelde Zeeman op het uitvallen van Robert Gesink en George Bennett. Dat Roglic de bergetappe won, kon Zeeman bijna niet geloven. 'Hij is pas een jaar bij de ploeg. Maar hij slurpt alles op. Hij is als schansspringer olympische sporter geweest, dus hij wil graag. En deze Tour is hij zo ontspannen.'