Lotte Kopecky wint wegrace en is de koningin vanhet wielerfeest in Schotland

Het waren niet alleen de tranen van een overgelukkige wereldkampioen in het wielrennen. Natuurlijk zei Lotte Kopecky (27) uit Rumst, Vlaanderen, dat haar winst in de straten van Glasgow een droom was die werkelijkheid was geworden. Het betekende veel voor haar. Ze was alleen aangekomen na een zware race die ze vrijwel volledig onder controle had – ze bleef medefavoriet en haar teamgenoot bij SD Worx Demi Vollering (26) uit Berkel en Rodenrijs zeven seconden voor.

Maar in de emoties na de finish zat ook de notie verscholen dat het niet alleen een prachtig jaar was geweest, maar ook loodzwaar. De relatie met Kieran De Fauw, zowel haar vriend als haar trainer, was stukgelopen. In maart overleed haar inspirator en trouwste fan, haar twee jaar oudere broer Seppe. Hij was degene die haar had aangemoedigd te gaan fietsen. Na zijn dood koos ze met zijn hartstochtelijke steun in gedachten ervoor geen pauze in te lassen, maar te blijven koersen.



Vijftig jaar na de inmiddels overleden Nicole van den Broeck, die in 1973 zegevierde in Barcelona, heeft wielerland België weer een vrouw die de regenboogtrui draagt. Het wereldkampioenschap is voor Kopecky het slotakkoord van een aaneenschakeling van sportieve hoogtepunten dit seizoen. Ze kroonde zichzelf ermee tot de koningin van het wielerfeest in Glasgow. Op de wielerbaan haalde ze al twee keer goud, op de afvalkoers en de puntenkoers. Op het omnium was er brons.

Tijdens de Tour de France Femmes reed ze zes dagen in het geel, ze won de groene trui en een etappe en bleek een vechtjas pur sang. Op de Tourmalet bleef ze onverwachts in de buurt van de pure klimmers en in de afsluitende tijdrit in Pau knokte ze zich naar de tweede plek in de eindrangschikking. Tel de zeges in de Omloop het Nieuwsblad, de Ronde van Vlaanderen en het Belgisch kampioenschap er maar bij op.

Kopecky: ‘Ik weet ook niet wat me blijft pushen. Ik denk dat ik zelf nog niet besef wat ik heb bereikt. Ik hoop dat ik iedereen trots heb gemaakt en jonge meisjes heb kunnen inspireren.’ De eerste indicaties zijn er: afgelopen weekeinde kwam het bericht dat één op de tien kinderen die zich aanmelden bij een wielerclub in België een meisje is.

In de centrifuge van het bochtige en heuvelachtige stratencircuit hield Kopecky het hoofd koel, ook al waren de Nederlanders, met Vollering, uittredend wereldkampioen Annemiek van Vleuten, Shirin van Anrooij en Riejanne Markus ruim in de meerderheid en bleven ook de Italianen lang sterk vertegenwoordigd. Als een baanrenner keek ze voortdurend om zich heen. Wie zit waar? Zal ik op deze uitval reageren of laat ik het dit keer een ander opknappen? Herhaaldelijk probeerde ze het zelf, met venijnige en snel roterende pedaalslagen op de steile klimmetjes.



Maar toch stak irritatie de kop op, toen er van de groep met onder anderen Vollering, Van Vleuten, de Britse Lizzie Deignan en de Zwitserse Marlen Reusser naar haar zin te weinig werd ondernomen om de ontsnapte Elise Chabbey, landgenoot van Reusser, terug te halen. De Belgische gebaarde naar haar tegenstanders: daar rijdt ze! Help me dan. Kort daarop stuurde ze van kop af nijdig naar de zijkant van de weg, tot vlakbij de dranghekken. ‘Ik was in het begin helemaal niet nerveus, maar toen het verschil 1.30 minuut was, begon ik me toch wat zorgen te maken. Ik wist dat het niet makkelijk was om hier tijd terug te pakken.’

De beslissing viel op 5 kilometer voor de finish, op Scott Street, een korte helling met een vrijwel vlak plateau halverwege. Kopecky stoof op de weggereden Deense Cecilie Uttrup Ludwig af en passeerde haar toen ze beiden aan de tweede stijging begonnen. Vollering had eerder in de wedstrijd twee keer moeten passen op een versnelling van Kopecky. Ze wist toch weer aan te sluiten, maar de laatste inspanning leverde kramp in het linkerbovenbeen op. In de laatste kilometers vocht ze zich nog naar het zilver. Op de streep had ze Ludwig te pakken.



Ze gaf toe dat Kopecky haar in haar voorlaatste aanval had verrast. ‘Ik gokte net iets te lang, waardoor ik zelf het gat moest dichtrijden. Ik kreeg toen volle bak kramp. Het was ook niet gelijk weg. Ik heb daarna alles gegeven. De tweede plek kwam echt uit mijn tenen.’

Veronderstellingen dat de renners uit het sterrenensemble van SD Worx, met Kopecky, Vollering en Reusser, op het WK niet tegen elkaar zouden gaan rijden, werden zondag niet bewaarheid. Volgens Vollering was er slechts één moment waarop dat even door haar hoofd schoot. ‘Lotte en ik waren even samen weg. Ze vroeg of ik over wilde nemen. Maar dat kon niet, ik had het hele Nederlandse team nog achter me. Dat snapte Lotte ook wel. Het blijft wat vreemd, ze is mijn ploeggenoot. Uiteindelijk raceten we toch tegen elkaar. We wilden allemaal die trui.’

Naast Kopecky was er nog een renner die tot tranen toe geroerd was. Annemiek van Vleuten reed haar laatste kilometers op een WK, waaraan ze vanaf 2010 twaalf keer deelnam en twee keer de beste was. Ze was uit de voorste rijen verdwenen na een lekke band. Ze werd nog achtste, op 2.48, hartstochtelijk toegejuicht door het publiek, dat besefte dat hier niet de winnaar van nu passeerde, maar een fenomeen in haar sport.