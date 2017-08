Loting poulefase CL: jammer voor Feyenoord, geen Barça of Paris SG

Sjachtar Donetsk

Feyenoord-speler Karim El Ahmadi in actie tegen Excelsior. © ANP

Feyenoord zat bij de loting in pot 4, waar de op papier zwakste clubs zich bevonden. Met een andere club, Anderlecht of Olympiakos bijvoorbeeld, uit pot 3 dan het goed ingespeelde Napoli met zijn bloedsnelle, levensgevaarlijke aanvallers, had meer hoop gekoesterd mogen worden.



Winstkansen lijken er op voorhand vooral te zijn tegen de enige andere kampioen in de poule, het Oekraïense Sjachtar Donetsk, denkt Henk van Stee, die bij Sjachtar hoofd opleiding was en in een verder verleden interim-coach bij Feyenoord. 'Ze hebben een president, Rinat Achmetov, die de Champions League wil winnen, waren goed op weg met de UEFA Cup-winst in 2009, maar sinds het onrustig is in het land, lukt het niet meer de ploeg aan te vullen met toppers. Sjachtar is door de onrust minder kapitaalkrachtig en moet de thuisduels bovendien afwerken in Charkov, vele kilometers verderop.'



Sjachtar is wel een ingespeelde ploeg met veel internationale ervaring, waarschuwt Van Stee. 'En de focus kan door de zwakte van de Oekraïense competitie volledig op de Champions League. Toch zie ik echt mogelijkheden voor Feyenoord.' Van Stee bekeek de loting thuis, vele andere Feyenoordgezinden klonterden samen in het Maasgebouw pal voor de Kuip. Dat liep snel leeg toen alle balletjes geopend waren.