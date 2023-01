Loting Nations League: Nederland treft Modric in de Kuip

Luka Modric, rechts, in het groepsduel met België (0-0) op het afgelopen WK. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Nederland organiseert de eindronde, de wedstrijd tegen Kroatië wordt gespeeld in Feyenoord-stadion de Kuip. Recordinternational Wesley Sneijder verrichtte woensdag in het Zwitserse Nyon de loting, Spanje - Italië op 15 juni is de tweede halve finale en wordt gespeeld in Enschede. De Johan Cruijff Arena in Amsterdam is niet beschikbaar voor de wedstrijden. Op zondag 18 juni zijn de duels om de derde plaats en de finale, wederom in Enschede en Rotterdam.

Een toernooi winnen binnen afzienbare tijd, dat is de ambitie van de KNVB. Het liefst een WK of EK, bij mannen of vrouwen, maar de Nations League is een aardig alternatief. Het toernooi gaf oefenvoetbal een krokant laagje van belang met status, prijzengeld, een mooie beker en achterdeurtjes naar kwalificaties voor grote eindtoernooien, mocht het onderweg zijn misgegaan. De Nations League beleeft zijn derde editie. Ook bij de eerste editie bereikte Nederland de eindronde, in 2019, ook toen met Ronald Koeman als bondscoach. De finale ging verloor Nederland van Portugal.

Koeman, die na het WK terugkeerde als opvolger van Louis van Gaal, noemde Kroatië woensdag moeilijk te bespelen, vol kwaliteit en ervaren. Het zijn bovendien specialisten in strafschoppen. Al bij zijn presentatie, afgelopen maandag in Zeist, zei Koeman dat het nemen van strafschoppen in een serie een andere dynamiek meebrengt dan het oefenen op de training. Zo schoot Virgil van Dijk vrijwel al zijn strafschoppen tijdens de training in de bovenhoek en geldt Steven Berghuis als specialist, maar beiden misten in de kwartfinale tegen Argentinië.

De Kroaten wonnen tijdens de laatste twee WK’s liefst vier series, tegen Denemarken en Rusland op het WK van 2018, waar ze als tweede eindigden, en tegen Japan en Brazilië onlangs in Qatar, waar de Kroaten na de nederlaag tegen Argentinië de strijd om de derde plaats wonnen van Marokko. Mede dankzij die strafschoppen hebben ze de reputatie verworven van wereldklasse te zijn. Luka Modric, middenvelder van Real Madrid, liet na het WK weten na 162 interlands nog niet toe te zijn aan zijn afscheid als international. Hij wil zeker doorgaan tot de finaleronde van de Nations League.