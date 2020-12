Loting Europa League: Ajax tegen Lille, PSV treft Olympiakos

Hakim Ziyech scoorde vorig jaar voor Ajax in Lille, toen nog in de groepsfase van de Champions League. Beeld BSR Agency

Ajax en Lille stonden vorig seizoen ook tegenover elkaar. Dat was toen in de groepsfase van de Champions League. Ajax won beide wedstrijden: 3-0 en 0-2. Lille staat na dit weekeinde bovenaan in de Franse competitie. Ajax eindigde dit seizoen als derde in de poulefase van het belangrijkste Europese clubtoernooi en vervolgt de Europese campagne daardoor in het nieuwe jaar in de Europa League.

PSV werd groepswinnaar in de Europa League en had bij de loting ook een beschermde status. Olympiakos is net als Lille voorlopig koploper in eigen land.

Ook voor de Champions League is vandaag geloot. De achtste finales daarvan zien er zo uit:

Borussia Mönchengladbach - Manchester City

Lazio - Bayern München

Atlético Madrid - Chelsea

RB Leipzig - Liverpool

FC Porto - Juventus

FC Barcelona - Paris Saint-Germain

Sevilla - Borussia Dortmund

Atalanta Bergamo - Real Madrid.