Los Angeles Rams verslaan Cincinnati Bengals in finale Super Bowl

Von Miller van de Los Angeles Rams viert na afloop van de wedstrijd feest met teamgenoten. Beeld AFP

Met een touchdown in de laatste paar minuten wisten de Los Angeles Rams hun stempel op de 56ste Super Bowl te drukken. De wedstrijd werd gespeeld in de SoFi-arena in de wijk Inglewood, het stadion van de Rams. Direct na de afloop barstte boven Downtown Los Angeles het vuurwerk los.

De zogeheten halftime show, de muzikale act tussen de twee wedstrijdhelften, werd dit jaar verzorgd door Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, 50 Cent, Dr. Dre en Eminem.