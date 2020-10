Los Angeles Dodgers kunnen dinsdagnacht Amerikaanse honkbaltitel grijpen

De Nederlandse Kenley Jansen van de Los Angeles Dodgers afgelopen zaterdag in actie tegen Tampa Bay Rays. Beeld AFP

Het team van de Nederlandse werper Kenley Jansen staat in de Amerikaanse honkbalfinale met 3-2 voor tegen de Tampa Bay Rays. Dit betekent dat de sterrenploeg uit LA nog één overwinning nodig heeft om de Rays definitief te verslaan. De Dodgers zijn favoriet, maar mocht het niet lukken om het vanavond af te maken, dan volgt donderdagnacht een beslissende zevende wedstrijd.

Veel zal afhangen van de jonge Tony Gonsolin. Hij is de startende werper van LA, maar de vraag is hoe lang hij het volhoudt op de heuvel. In de tweede wedstrijd was Gonsolin ook de starter, maar werd hij na de eerste inning al naar de kant gehaald door manager Dave Roberts. De Dodgers losten het de rest van de wedstrijd op met een mengelmoes van relievers: pitchers die gespecialiseerd zijn in het gooien van één á twee innings.

Tegenover Gonsolin staat de meer ervaren Blake Snell. Rays manager Kevin Cash zal Snell zo lang mogelijk op de heuvel willen houden. Snell won in 2018 nog de prijs van beste pitcher van de American league en is de aas van de Rays. Als Snell zijn gebruikelijke niveau haalt, zijn de Rays alles behalve kansloos vanavond.

Intussen wordt in de Amerikaanse pers volop gespeculeerd dat de Dodgers misschien niet honderd procent gebrand zijn op een overwinning vanavond. Relievers zijn normaal gesproken niet van hetzelfde niveau als startende werpers en dus hebben de Rays een voordeel. Door vanavond met Gonsolin te starten, kunnen de Dodgers voor een eventuele zevende wedstrijd rekenen op een volledig uitgeruste Walker Buehler, hun beste werper. Een verlies vanavond zou voor de Dodgers dus niet desastreus zijn.

Krankzinnig

Fox-honkbalcommentator Ronald van Dam wil niets weten van deze redenering. ‘Je hebt de luxe van Buehler in game 7, maar daar speel je niet op. Een zevende wedstrijd kan altijd krankzinnig worden, hebben we in het verleden gezien, dus de Dodgers zullen er honderd procent zeker alles aan doen om het af te maken. Bovendien zijn de slagmannen van de Dodgers zo goed. Daar kun je deze wedstrijd gewoon mee winnen.’

Een van de relievers van de Dodgers is Kenley Jansen. De op Curaçao geboren werper is de closer van de Dodgers. Dat betekent dat het zijn verantwoordelijkheid is om de laatste drie slagmannen uit te krijgen. Dit gaat hem deze series niet zo goed af als de fans van hem gewend zijn. Van Dam: ‘We zien dat de snelheid van zijn pitches wat naar beneden is gegaan en dat daarom zijn beste pitch niet meer zo goed werkt als vroeger. Dan ben je niet meer zo dominant.

‘Desondanks hadden de Dodgers gewoon kunnen winnen met Jansen als ze normaal hadden verdedigd in de vierde game. Misschien haalt Dave Roberts hem wel naar voren als reliever, zodat hij niet meer tegenover de laatste slagmannen hoeft te staan.’

Het is misschien de laatste kans voor Jansen om kampioen te worden. Hij is 33 jaar en heeft recentelijk te kampen gehad met hartritmestoornissen. Vanaf 01:10 Nederlandse tijd is te zien of Jansen en de Dodgers, na verloren finales in 2017 en 2018, de titel in de wacht kunnen slepen.