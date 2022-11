Lorenzo is gelukkig in België maar zal het beter moeten doen dan zijn voorvaderen om te overleven

‘Vrijdag de Dertiende’ heet de rubriek die sinds een aantal weken op de site WielerFlits wordt gepubliceerd. Dit is het idee: Elke vrijdag om 13:13 uur verschijnt een interview met een renner of renster welke in het weekend daarvoor als dertiende eindigde in een veldrit. Alle categorieën mogen meedoen. Niet dat ik elke vrijdag op het precieze tijdstip mijn laptop openklap, maar de rubriek is me zo sympathiek dat ik er op enig moment van de week toch naar toe wordt getrokken.

Lorenzo Masciarelli eindigde op zondag 30 oktober als dertiende in de wereldbekercross te Maasmechelen in categorie Beloften. Het woord was dus voor een hele week aan hem.

In Maasmechelen had Lorenzo best een goede start. ‘Daarna volgde een technisch klimmetje, waar je elkaar amper kunt passeren. Ik verloor er een paar plekken en zakte terug naar de vijftiende plaats’. Apart, een stuk of vijf plaatsen verliezen waar dat haast onmogelijk is. Alsof hij was voorbestemd te figureren in ‘Vrijdag de Dertiende’. Hij rukte nog wel op naar plaats 11, maar moest in de finale toch nog het hoofd buigen voor Davide Toneatti en Rémi Lelandais, namen die ik vast nog eens ga terugzien in de prachtige rubriek.

Lorenzo Masciarelli vertelt ook over zijn roots. Dat hij in een fietswinkel is geboren. Dat zijn vader een bescheiden professioneel wielrenner was, net als een paar van zijn ooms waarvan er eentje moest stoppen met koersen vanwege een hersentumor. Dat zijn opa Palmiro ooit ritwinnaar was in de Vuelta en de Giro.

Die opa Palmiro - een snelle berekening leert me dat ik met een overlap van een paar jaar hetzelfde peloton bevolkte in de jaren tachtig - is kennelijk het beste wat het geslacht Masciarelli op wielergebied voortbracht. Ik had Google ervoor nodig om een gezicht te koppelen aan Palmiro.

De dertiende van Maasmechelen kwam een jaar of vier geleden op voorspraak van een paar zelfbenoemde talentenscouts in België wonen. Samen met zijn vader. Het werden eenzame maar leerzame maanden. De taalbarrière werd moeizaam geslecht. De moeder en een broer volgden later.

Dit is wat het me meest verrukt en me ook meteen het meest verontrust: de hele familie zet de penningen in op Lorenzo. Ja, hij werd dertiende in de cross van Maasmechelen, maar is dat genoeg?

Voor zover ik het nu kan overzien is Lorenzo gelukkig. Natuurlijk wil hij een beetje beter worden dan hij nu is. En natuurlijk snapt hij dat hij het iets beter zal moeten doen dan zijn voorvaderen om te overleven.

Omdat Lorenzo figureerde in ‘Vrijdag de Dertiende’ snap ik zijn wanhoop beter.