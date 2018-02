Lorentzen wint 500 meter; na 20 jaar weer olympisch schaatsgoud voor Noorwegen

Blessures

De Nederlanders konden de snelle tijden van het toptrio niet bijbenen. De beste Oranjeklant was Ronald Mulder. De winnaar van brons bij de Spelen van Sotsji opende sterk in zijn duel tegen de latere winnaar, maar kon dat in de volle ronde geen vervolg geven. Het bleef bij de zevende plaats. 'Er zaten zoveel foutjes in. Dit kan ik alleen mezelf kwalijk nemen. Het was te rommelig om kampioen te worden', oordeelde Mulder bij de NOS.



Verbij reed in Gangneung zijn eerste wedstrijd sinds hij eind december bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf een liesblessure opliep bij de 500 meter. Bij zijn rentree kwam hij tot de negende tijd: 34,90.



Regerend wereldkampioen Jan Smeekens was vroeg gestart en reed de eerste 34'er van het deelnemersveld: 34,93. Het bleek uiteindelijk slechts goed voor de tiende plaats. De dag voor de wedstrijd was hij hard gevallen. Het had hem whiplashverschijnselen opgeleverd, vertelde hij bij de NOS. 'Ik had hoofdpijn en een zere nek, maar ik wil me er niet achter verschuilen. Ik heb er met de rit geen last van gehad. Je zit toch vol adrenaline.'