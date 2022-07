Lorena Wiebes verovert op de Champs-Élysées de eerste gele trui in de Tour de France Femmes

Marianne Vos (links) en Lorena Wiebes sprinten over de finish van de Tour de France Femmes. Beeld BELGA

Ze versloeg Marianne Vos, die de sprint vroeg was aangegaan. De Belgische Lotte Kopecky werd derde.

‘Het is ongelooflijk dat het gelukt is. Met het hele team hebben we hier zo naar toe gewerkt’, vertelde de renster kort na de finish.

Wiebes, die dit jaar al vijftien zeges op zak had, moest in de laatste honderden meters van ver komen, maar had voldoende kracht in de benen om Marianne Vos nog te passeren. ‘Het was een chaotische, lange sprint. Ik rekende er wel op dat Marianne de sprint vroeg zou inzetten. Het was ‘close’, maar gelukkig kon ik nog een keer versnellen en het tot de finish vasthouden.’

Tour de France Femmes

De Tour de France voor vrouwen werd voor het laatst in 1993 gehouden. De afgelopen jaren hadden de vrouwen wel een eigen eendaagse wedstrijd tijdens de Tour de France voor mannen. Onder meer dankzij een lobby van Vos besloot Tourorganisator ASO dat het tijd werd voor een serieus alternatief voor vrouwen. Dat begon zondag, op de dag dat de mannen in Parijs finishen.

Maandag volgt opnieuw een vlakke rit. Er wordt gekoerst van Meaux naar Provins. Het zwaartepunt van de Tour de France Femmes ligt in het slotweekeinde, wanneer er in de Vogezen flink geklommen moet worden. De Tour voor vrouwen eindigt volgende week zondag met een zware bergrit. De Nederlandse rensters Annemiek van Vleuten en Demi Vollering gelden als favorieten voor de eindzege.