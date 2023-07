Lorena Wiebes en Charlotte Kool: van geoliede tandem naar rivalen in de Tour de France Femmes

Lorena Wiebes wint dinsdag de tweede etappe van de Tour de France Femmes. Beeld Tim De Waele / Getty

Deze woensdag spelen ze geen rol van betekenis, in de loodzware etappe van 177 kilometer van Cahors naar Rodez gaat het voortdurend op en neer. Dat is niks voor sprinters pur sang. Lorena Wiebes eindigt als 117de op 20.44, Charlotte Kool wordt 141ste op 21.33.

Maar in de schaduw van de te verwachten clash in de Tour de France Femmes tussen Annemiek van Vleuten en Demi Vollering zijn zij de protagonisten in een ander duel tussen Nederlanders. Wiebes van SD Worx en Kool van DSM-Firmenich zijn allebei 24 en razendsnel op de laatste honderden meters. Dat belooft veel voor de vlakkere etappes van donderdag en vrijdag.

Hun gezamenlijke voorgeschiedenis in het wielrennen is opmerkelijk. Kool trok tot vorig seizoen geregeld de sprint aan voor Wiebes – beiden reden nog voor DSM. Ze vormden een geoliede tandem. Veelal achter de rug van Kool vandaan schietend, boekte Wiebes 23 overwinningen in 2022, waaronder het Europees kampioenschap en twee ritzeges in de eerste editie van de vrouwen-Tour. Nog tijdens die wedstrijd werd bekend dat Wiebes de overstap ging maken naar het succesensemble van SD Worx; ze behoort sindsdien tot de best betaalde rensters in het peloton.

Over de auteur

Rob Gollin schrijft sinds 2016 over sport voor de Volkskrant, vooral over wielrennen. Eerder was hij algemeen verslaggever, kunstverslaggever en correspondent in België.

Kool trad met verve in haar voetsporen. Zij staat dit seizoen op elf zeges, tegen Wiebes op negen. Ze klopte haar voormalige kopvrouw twee keer in de UAE Tour, in de tweede etappe waren de rollen omgekeerd. De in het sprintersgilde zwaarwegende Scheldeprijs was voor Wiebes, net voor Kool.

Tussenstand

De voorlopige tussenstand in Frankrijk: 1-0. De eerste uppercut deelde Wiebes afgelopen dinsdag uit. Kool kwam er met een zevende plek niet aan te pas. Plaagstootje van de winnaar na de finish: ‘In hun poging de koers te controleren, brandde DSM de sprinttrein voor Charlotte op.’ Haar voormalige collega baalde. ‘Ik raakte opgesloten. Dit was een gemiste kans.’

Beiden waren eerst actief in andere sporten. Wiebes, afkomstig uit Mijdrecht, voetbalde en deed aan acrobatische gymnastiek. Ze fietste soms met haar vader mee, een triatleet. Na een val stopte ze, pakte toch de draad weer op en ontdekte dat ze goed kon sprinten. Via Parkhotel Valkenburg belandde ze in het profcircuit en werd in 2019 Nederlands kampioen. Daarna forceerde ze een voortijdige breuk om bij DSM te gaan rijden. Ook bij die ploeg diende ze haar contract niet uit.

Kool, geboren in Blaricum, schaatste eerst, maar koos uiteindelijk voor het wielrennen, zij het dat ze van haar vader alleen op het afgesloten circuit van GWC De Adelaar in Bussum mocht rijden. De openbare weg was te gevaarlijk. Al snel bleek dat ze de jongens van haar leeftijd in de sprint partij kon geven, zeker als de opdracht luidde dat ze op het zadel moesten blijven zitten. Na twee jaar voor NXTG Racing werd ze in 2020 opgepikt door DSM.

Eigen kansen

Baalde Kool destijds van het vertrek van Wiebes? ‘Nee, eerlijk gezegd niet. Niks ten nadele van Lorena, maar ik zag ineens mogelijkheden voor mezelf. Ik heb altijd de ambitie gehad haar ooit te kunnen kloppen. Als Lorena was gebleven, dan zou het lastig worden om voor mijn eigen kansen te kunnen rijden.’

Wiebes voelt zich thuis bij SD Worx, al is het aantal zeges wat afgenomen. ‘Dat wist ik van tevoren. Maar de koersen die ik won, zijn hoger ingeschaald dan die van vorig jaar.’ Bij haar nieuwe ploeg treft ze naar eigen zeggen meer vrijheid. ‘Ik heb plezier op mijn fiets. Ik zie het niet eens als werk.’ Bij DSM had ze moeite met het strikte regime. ‘Het bijhouden van logboeken en het opvolgen van schema’s bijvoorbeeld; dat lag me gewoon wat minder. Het is erg strak, heel georganiseerd. SD Worx voelt meer als familie.’

Kool heeft geen moeite met een keurslijf. ‘Ze doen het niet om ons te pesten, ze doen het om ons beter te maken. Het gaat om de dingen die je in de hand hebt: de juiste voorbereiding, trainingen op maat, een goed plan en uiteindelijk een perfecte koers. Ik zie het juist als erg professioneel. Er is geen ploeg die beter bij mij past.’

Evenwicht

Hoe beleven ze de tweestrijd? Kool : ‘Lorena was de afgelopen jaar heel dominant. Het is voor de buitenwereld wel leuk dat er nu iemand anders meedoet. Maar eerlijk gezegd houd ik me niet zo erg met haar bezig. Ik probeer vooral mijn eigen sprint goed te timen.’ Wiebes gelooft dat zij net wat beter de klimmen overleeft. ‘Charlotte is heel snel op de echt vlakke aankomsten.’ Het profiel van de komende etappes bewaart mooi het evenwicht: donderdag, met aankomst in Albi, is het licht heuvelachtig. Vrijdag wacht in de rit naar Blagnac een, op enkele rimpelingen na, effen parcours.