Lonneke Sloëtjes sloeg ouderwets haar punten binnen, zelfs na haar derde knie-operatie

'Als ik vorig jaar rust kreeg bij het nationale team, stond ik niet in Rio. Als ik niet alles met de club had gespeeld, kreeg ik geen contract voor komend seizoen. Er stonden veel belangen op het spel. Als topsporter denk je de grens te kunnen verleggen. Je gaat door.' En ze lag in haar vrije uurtjes heus wel languit op de bank.



Door haar knieleed kon ze maar spaarzaam worden ingezet op het eerste WK-kwalificatietoernooi in Azerbeidzjan, waar Nederland zich blameerde door in de beslissende partij met 3-0 klop te krijgen van het gastland en in eigen huis een omweg nodig heeft om zich te plaatsen voor het WK in 2018 in Japan. 'Het was geen optie om erdoorheen te gaan. Straks had ik door de vochtophoping geen controle over mijn knie en scheurde ik mijn kruisband. Ik liep op een koordje, een dun koordje. Ik wilde niet over de grens gaan.'