Lois Abbingh: ‘We moeten de komende wedstrijden winnen en zoveel mogelijk scoren’

Lois Abbingh na een treffer tegen Japan tijdens de Olympische Spelen van 2021. Beeld AFP

Eerst was Lois Abbingh blij, en vooral heel erg opgelucht, nadat het laatste fluitsignaal van de wedstrijd tegen Zweden had geklonken. ‘Die laatste minuut duurde zó lang, ik ben blij dat ze niet alsnog scoorden. Op zo’n moment, als het gelijk staat, wil je dat natuurlijk echt niet. Maar aan de andere kant: wij hadden het een minuut eerder ook kunnen beslissen.’

De titelverdediger leeft nog op het WK handbal in Spanje. En dat had ook heel anders kunnen zijn. Als Nederland wel had verloren tegen Zweden was de kwartfinale vrijwel onbereikbaar geworden: dan had er in de hoofdronde sowieso gewonnen moeten worden van het ijzersterke Noorwegen. Maar na 60 intensieve minuten was de stand dinsdag 31-31.

‘Al met al ben ik best tevreden’, zegt Abbingh (29) een dag na de slopende wedstrijd. ‘Zweden heeft ook het grootste deel van de wedstrijd voorgestaan, dus ik kan leven met de uitslag. We hebben in ieder geval vechtlust laten zien. En het is nu gewoon duidelijk: we moeten de komende wedstrijden winnen en zoveel mogelijk scoren.’

Doelsaldo

In de hoofdronde neemt Nederland het donderdagmiddag op tegen Roemenië en zaterdag tegen Kazachstan. Maandag volgt dan de partij tegen Noorwegen. Dat land lijkt sowieso door te gaan naar de kwartfinale, Zweden en Nederland maken de meeste kans op de andere plek. Het doelsaldo zou best wel eens de doorslag kunnen geven.

Om de kwartfinale te halen zal er in ieder geval beter moeten worden gestart dan tegen Zweden. ‘We begonnen te vlak’, erkent Abbingh. ‘Onze dekking was gewoon niet goed genoeg.’

Het begon pas te lopen, toen Nederland offensiever en agressiever ging verdedigen. En met vijf goals in de eerste 33 minuten zorgde de topscoorder van het vorige WK ervoor dat Nederland weer aansluiting kreeg. ‘Ja, dan voel ik die verantwoordelijkheid wel. Toen ik er in kwam, had ik zoiets van: het gaat me niet gebeuren dat we dit uit handen laten glippen.’

Wisselvallig

Nederland speelt sowieso wisselvallig, eigenlijk al sinds dat gewonnen WK. Waar in 2019 alle puzzelstukjes op de goeie plek vielen, worden nu sterke wedstrijden en fases vaak afgewisseld met zwakke.

‘We zijn zeker zoekende’, zegt de routinier. ‘Vorig jaar op het EK was dat misschien nog meer het geval, omdat we toen na het WK door corona een jaar niet met elkaar hadden gespeeld. Maar ook omdat er spelers zijn gestopt, hun vervangers zijn allemaal goed, maar je moet wel op elkaar ingespeeld raken. En we hebben nu ook weer een nieuwe coach, die weer zo haar eigen voorkeuren heeft.’

Een jaar geleden op het EK baalde ze nog dat haar beruchte schot nauwelijks uit de verf kwam. Er was om haar heen te weinig beweging, waardoor ze niet in de goede positie kwam. Ze miste de onvoorspelbare acties van de geblesseerde Estavana Polman die verdedigingen uit elkaar kon trekken.

Verantwoordelijkheid

‘Dat gaat steeds beter’, zegt ze nu. ‘Larissa Nusser en Inger Smits nemen die rol steeds meer op zich. Maar ze doen dat wel op hun eigen manier. En met Estavana speel ik vanaf mijn 14de, voor mij is die juist niet onvoorspelbaar.’

Polman is er dit WK wel weer bij, maar kan nog niet zo veel minuten maken. Maar Abbingh ziet genoeg anderen die het ook kunnen. ‘Het is leuk om te zien dat jongeren nu meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik was het misschien in de eerste helft, maar in de tweede helft lag de ruimte aan de andere kant. Toen schoot Dione Housheer er vijf in. Daarin zijn we als team echt gegroeid.’