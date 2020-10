Lockdown zaait verdeeldheid bij sportbonden. Valt eredivisie volleybal eronder?

Sifan Hassan traint weer op Papendal. Beeld Klaas Jan van der Weij

De korfbalbond en tennisbond willen doorspelen. Tennis mag ook nog, met uitzondering van het dubbelspel. De hockeybond vreest voor ‘desastreuze’ financiële gevolgen voor de verenigingen. Bij de volleybalbond zijn de meningen verdeeld. De directeur van Nevobo, Guido Davio, ziet dat sommige clubs nu al op eigen initiatief het programma eruit hebben gehaald. Bij de start van de eredivisie konden zes van de tien duels niet doorgaan vanwege het virus.

‘Er zijn verenigingen die zeggen dat ze op deze manier niet meer willen of durven spelen. Wij denken dat sport een belangrijke bijdrage levert aan het welzijn van mensen, maar dat de regering iets moest doen is duidelijk. Wij zien de cijfers van besmettingen ook elke dag oplopen.’

Davio ziet een ‘grijs gebied’ in wat als professionele of amateursport wordt beschouwd in het volleybal. ‘De beachvolleyballers die met elkaar op het Zuiderpark trainen vallen sowieso onder topsport, net als de sporters met een A-status van sportkoepel NOC-NSF. De rest is onduidelijk.’

Buitenlandse spelers

Moet de eredivisie, met twee keer tien teams, bijvoorbeeld ook stoppen? ‘We hebben teams die trainen en spelen met de ambitie van topsport, maar sommige spelers zijn niet fulltime prof omdat ze ernaast werken of studeren. Er zijn ook buitenlandse spelers met een contract die wel fullprof zijn. Wordt er dan gekeken naar het niveau of naar het feit dat ze fulltime sporter zijn? Daar moeten we uit zien te komen.’

Woensdag hoopt Davio meer duidelijkheid te krijgen in een overleg van de sportbonden met sportkoepel NOCNSF. In de afgelopen weken werd 97 procent van de gebruikelijke 4.000 volleybalwedstrijden gespeeld. Het afgelopen weekeinde werden er zo’n 350 duels niet gespeeld vanwege het coronavirus.

‘Soms kon er geen team op de been worden gebracht omdat mensen klachten hadden en in quarantaine moesten. Soms kon een hal niet open omdat er onvoldoende personeel beschikbaar was of vond de gemeente dat het ventilatiesysteem in de hal niet goed genoeg was.’

Sjors Röttger, directeur van het Nederlands Handbal Verbond, begrijpt het kabinetsbesluit. Handbal wordt stopgezet met uitzondering van de jeugd, de internationals die actief zijn in het buitenland en de talenten die op Papendal trainen. ‘Wij vallen onder de definitie amateursport. Handbal is geen Ajax, dat snap ik ook wel. Ik begrijp de uitzonderingspositie van de profvoetbalclubs.’

Bewegen juist nu belangrijk

Jammer vindt Röttger het wel, omdat hij erin gelooft dat bewegen juist nu belangrijk is. Maar hij zag ook hoe het virus de handbalcompetitie aantastte. Een week geleden werd nog 80 procent van de 1.200 geplande wedstrijden gespeeld. Het laatste weekeinde werd ongeveer een kwart minder gespeeld dan normaal.

‘Corona greep steeds meer om ons heen. Soms was er geen team te vormen omdat iemand het virus had opgelopen. Bij één club waren de zorgen in die omgeving zo groot dat ze hebben besloten om niemand meer te ontmoeten.’

Een woordvoerder van de Dutch Basketball League verwacht dat de eredivisie van het basketbal in Nederland wel kan doorgaan. ‘Wij beschouwen onszelf als een profleague, dus ik verwacht niet dat het seizoen in gevaar komt. De één wordt meer betaald dan de ander, maar het zijn wel profs. Met amateurbasketbal hebben wij weinig te maken.’

De honkbalbond hoopt dat er een uitzondering gemaakt kan worden zodat de Holland Series deze week afgerond kunnen worden en er in elk geval een landskampioen is. De Nederlandse honkballers mochten na de periode waarin alle sport in maart plat lag eerder beginnen met trainen dan andere sporten omdat er minder kans is op besmetting vanwege het geringe contact tussen spelers.