Lobby olympisch kampioen Van Rijsselberghe heeft effect: foilplank gaat spektakel bieden op Spelen 2024

Dorian van Rijsselberghe in actie tijdens Foilen Wave Festival. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De windsurfers bereiken met dat board veel hogere snelheden dan met de gewone plank. Dankzij een draagvleugel komen ze enkele decimeters los van het water.

De koerswijziging is het resultaat van een intensieve lobby van Dorian van Rijsselberghe, de tweevoudig olympisch kampioen op de ouderwetse plank (RS:X). Hij tekende in het voorjaar protest aan tegen het conservatisme van de wereldzeilbond, die bij de Spelen van 2024 wilde varen op de gebruikelijke plank.

Dankzij zijn lobby werd er een studie aangekondigd naar alternatieven voor het zware, dure en impopulaire model. Na testsessies op het Italiaanse Gardameer, vorige maand, is gekozen voor de zogeheten iFoil. Die zweeft boven het water dankzij de opwaartse stuwing van de draagvleugel die onder het water aan het board is bevestigd.

Van Rijsselberghe, die onlangs bij de WK windsurfen als tweede eindigde achter zijn trainingsmaat en olympische concurrent Kiran Badloe, wees in mei in een open brief aan World Sailing het gebrek aan visie om vast te houden aan de RS:X, sinds 2008 de olympische klasse van de windsurfers. De jeugd haakt massaal af.

De Nederlander kwam met schrikbarende cijfers over internationale deelname aan het windsurfen: nul Duitsers, nul Canadezen, nul Zweden, één Australiër. Ook in Nederland daalt het aantal serieuze beoefenaren van de sport. ‘Nederland heeft momenteel drie mannen en twee vrouwen die RS:X varen. Er zijn vijf jongens junioren en, alarmerend, nul meisjes.’

Van Rijsselberghe wees erop dat hij niet uit eigen belang sprak, of uit Nederlands belang. Van Rijsselberghe, Badloe en Lilian de Geus blinken juist uit op de RS:X en gelden als olympische kanshebbers bij de Spelen van Tokio, volgend jaar.

Het ging hem om de toekomst van de sport. ‘Ondanks die dominante positie van Nederland is het naar mijn mening onze plicht om ons over het talent te ontfermen en hen naar de top te brengen, maar de alles overstijgende verplichting is het om te handelen in het belang van de sport en de toekomst, de voorspoed en het succes te verzekeren.’

In 2011 werd het kiteboarden aangewezen als opvolger van het windsurfen, maar na veel kritiek over de totstandkoming van dat besluit werd de keuze een jaar later teruggedraaid. Het foilboard is de laatste jaren pas populair geworden. Zelfs oudgedienden als Robby Naish, een legendarische Amerikaanse windsurfer, zijn verzot op het nieuwe model.