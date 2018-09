Liverpool wint op Wembley met Wijnaldum in hoofdrol

Drie seizoenen lang is Georginio Wijnaldum er niet in geslaagd een uitdoelpunt te scoren in de Premier League, maar toen het zover was gebeurde het op de mooiste locatie: een vol Wembley. Met een kopbal vlak voor rust legde de Rotterdammer zaterdag de basis voor de 1-2 zege van zijn Liverpool op Tottenham Hotspur.

Liverpools Georginio Wijnaldum viert zijn doelpunt tegen Tottenham Hotspur. Foto EPA

Hiermee zijn The Reds na vijf wedstrijden nog steeds zonder puntverlies.

Voor de wedstrijd stond de teller van Wijnaldum op achttien doelpunten, allemaal gescoord op St James’s Park, voor Newcastle United, en op Anfield voor zijn huidige werkgever. Een andere opvallende statistiek: de helft van die treffers scoorde hij tegen ploegen uit de topzes. Dat is meer dan middenvelders als Kevin De Bruyne en Mesut Özil, en meer zelfs dan Manchester United-aanvaller Romelu Lukaku. Waar de 27-jarige in het shirt van Oranje tegenwoordig een zesjesspeler is, schittert hij in het rood van Liverpool. Hij houdt Engeland-international Jordan Henderson uit de basis.

In de veertigste minuut van de topper begaf de nummer vijf zich in het vijandelijke strafschopgebied, waar hij een afgeslagen bal inkopte. Michel Vorm stompte hem uit het doel, maar meteen voelde scheidsrechter Michael Oliver zijn horloge trillen: het elektronische oog had gezien dat de bal de doellijn was gepasseerd. Kort daarna kreeg Wijnaldum een kans om zijn tweede te maken, maar zijn schot ging voor het doel langs. Na afloop bleef hij nuchter tegenover de camera’s: ‘Het was een goede plek om mijn eerste uitgoal te maken, tegen een grote ploeg, een goede ploeg.’

Lamlendig

Maar Tottenham was niet groots. Opvallend was het verschil met een jaar geleden toen Liverpool met 4-1 werd weggespeeld. De ploeg van Mauricio Pochettino speelde lamlendig, met een onzichtbare Harry Kane in de spits. Speelt het WK mee, waar Spurs zeven spelers bij de laatste vier had? De perikelen rond het nieuwe stadion? De ploeg grossierde in fouten. Typerend was de openingstreffer. Een verkeerd geplaatste kopbal van Christian Eriksen leidde tot een hoekschop. Deze werd door Vorm slecht verwerkt, waarna Eric Dier de bal naar de vrijstaande Wijnaldum kopte.

Spurs miste de geblesseerde Hugo Lloris, die afgelopen week tot een boete van 50 duizend pond (plus een rijontzegging van twintig maanden) was veroordeeld nadat hij dronken had rondgereden in zijn Porsche. Vervanger Vorm verrichtte knappe reddingen, maar ging ook bij de tweede goal niet vrijuit toen hij tevergeefs grabbelde naar een van de paal afgeketste bal. Roberto Firmino kon binnentikken. Liverpool miste daarna kans op kans en betaalde bijna de prijs. Nadat Érik Lamela in blessuretijd de 1-2 had gemaakt, onthield Oliver de thuisploeg een strafschop.

Virgil van Dijk

Een gelijkspel zou Jürgen Klopp tot wanhoop hebben gedreven omdat Liverpool in alle linies dominant was. Waar de achterhoede vorig jaar een vergiet was, staat er nu een rode muur. Als een ervaren routinier geeft Virgil van Dijk leiding aan de drie Britse jonkies om hem heen: Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez en Andrew Robertson. Voor hem speelt Wijnaldum als een bevrijd man, eentje die zich geen zorgen meer hoeft te maken over de achterhoede. Dinsdag wacht een grote proeve wanneer Neymar met Paris Saint-Germain naar Anfield Road komt.