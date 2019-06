Liverpool wint lelijke Champions League-finale – de vraag blijft of Ajax het beter had gedaan

Liverpool-spelers tillen coach Jürgen Klopp de lucht in nadat zijn ploeg de Champions League-finale heeft gewonnen. Beeld AP

De finale waar in bijna heel Nederland, en dan in Amsterdam met name, naar werd uitgekeken als naar een hypnosesessie waarin een trauma moest worden herbeleefd, mondde uit in een oud-Anglicaans voetbalgevecht waarin brille en gogme goeddeels ontbraken. Begaafde acteurs genoeg bij Liverpool en Tottenham Hotspur, de coaches Klopp en Pochettino worden aangeprezen als volwaardig psychologen, maar de fijnzinnigheid ontbrak in de combinaties, de virtuozen doken onder, de bal vloog vaak alle kanten op, zoals in de vorige eeuw gebruikelijk bij wedstrijden tussen Engelse topclubs.

Passnauwkeurigheid

Bij rust lag de passnauwkeurigheid het laagst in de geschiedenis van het toernooi, erna werd het pas op het eind zinderend, met grotere kansen vooral voor Spurs-aanvaller Son, maar hij faalde doorlopend. Liverpool was slagvaardiger, in de tweede minuut via sterspeler Salah uit een strafschop en vier minuten voor tijd via een diagonale knal van supersub Origi. Voor de zesde maal mocht Liverpool FC de Champions League, voorheen Europa Cup I, heffen. Maar vele voetballiefhebbers, ook buiten Nederland, zullen zich hebben afgevraagd of Ajax, in de halve finale op dramatische wijze uitgeschakeld door Tottenham, wat meer schoonheid had kunnen bieden in het prachtige nieuwe stadion van Atlético Madrid.

Mooi, nee, prachtig was natuurlijk wel de vreugde van Liverpool-coach Jürgen Klopp na afloop, die zes finales op rij had verloren, en zichzelf met zelfspot uitriep tot ‘wereldrecordhouder gewonnen halve finales’. Hij danste over het veld, knuffelde zijn spelers nog wat inniger dan anders, grijnsde nog wat breder dan normaal.

De winst kwam hem toe, ondanks de lelijkheid van het treffen. Hij liet Liverpool dit seizoen vaak strak georganiseerd razen over het veld, bleef geloven in zijn missie, hoewel hij vorig seizoen zijn tweede Champions League-finale verloor. Ook voor zijn spelers was de Champions League-winst een verdiend geschenk nadat ze met een karrevracht aan punten (97) net achter Manchester City waren geëindigd.

Nederlands tintje

De rode zege was ook prettig voor het Nederlandse tintje aan de finale. Georginio Wijnaldum, held van de halve finale met twee treffers tegen Barcelona, viel nauwelijks op in de grijze brei en werd na een uur gewisseld. Virgil van Dijk had zijn zaken achterin prima voor elkaar en een voornaam aandeel bij de 0-2.

Vooral de eerste helft was een hele zit, ondanks de kickstart voor Liverpool. De plompe Spurs-reus Sissoko wees na 25 seconden in zijn eigen strafschopgebied naar iets of iemand en Liverpool-aanvaller Mané trapte de bal slim tegen de uitgestoken arm. De strafschop werd door Salah, geheel in lijn met de wedstrijd, fantasieloos binnengeschoten: hard, iets rechts van het midden. Spurs-doelman Lloris lag toen al in de hoek.

Het was een prachtige start voor de Egyptenaar die een jaar terug vlot het strijdtoneel moest verlaten na een smerige armgreep van Real-Verdediger Ramos. In dat seizoen lukte voor de rest alles, het huidige verloopt minder wonderbaarlijk voor de Egyptenaar. Het eindresultaat was per saldo natuurlijk beter, want toen won Liverpool niets.

Londens raffinement

Slordigheid was troef, heel veel lange halen, veel te weinig kwamen bijvoorbeeld Eriksen en Firmino in het spel voor. Pas op het laatst was er wat Londens raffinement toen Spurs met zijn rug tegen de muur stond. Feitelijk waren de oprukkende Liverpool-backs Robertson en Alexander-Arnold de beste spelers op het veld; beiden supersnel, -fit en behept met een uitstekende trap.

Had Ajax het beter gedaan? Tijdens de laatste twee Champions League-finales waarin de Amsterdamse club uitkwam, 1995 en 1996, acteerde Ajax ook een stuk minder dan gedurende de campagnes ervoor. Opspelende zenuwen legende al menig finale plat. Maar ja, het team van coach Ten Hag oogde nog wat frivoler dan die ploeg van Van Gaal. We zullen het nooit weten door toedoen van de Braziliaan Lucas Moura die in Amsterdam driemaal scoorde, maar gisteren slechts een half uur meedeed en zijn enige kans verprutste.

Madrid kleurde overdag rood en wit, iets meer rood trouwens. Liverpool voelde zich favoriet, het behaalde dit seizoen 26 punten meer in de Premier League en won de onderlinge ontmoetingen.

Wondertje

Dat beide clubs tegenover elkaar stonden in de eindstrijd was al een wondertje op zich. Ze kwamen met pijn en moeite door de poulefase, Liverpool verloor bij onder meer Rode Ster Belgrado, Spurs stelde pas op het allerlaatste moment in Camp Nou kwalificatie voor de knock-outfase zeker en ging daar ook als een Harry Houdini doorheen, nota bene meestentijds zonder de eigen wonder-Harry, Harry Kane.

Kane was voor gisteravond weer opgelapt, maar is zijn dodelijke vorm kwijt. De potjes doorzettingsvermogen, creativiteit en geluk van Spurs waren eindelijk op.

Liverpool nam feitelijk wraak op zichzelf. Een jaar geleden in Kiev werd de eindstrijd verloren van real Madrid door eigen toedoen, of beter gezegd door doelman Loris Karius die twee onvoorstelbare blunders maakte. Hij werd in de zomer vervangen door Allison die zestig miljoen euro kostte. Voor nog eens honderd miljoen werden de middenvelders Fabinho en Keita gekocht. Tottenham deed niets op de transfermarkt, en kwam prompt verder dan ooit. Het Spurs-sprookje eindigde dus in de finale, waardoor Ajax, en ook poulefase-tegenstander PSV trouwens, later niet eens kunnen zeggen dat ze van de latere winnaar hebben verloren.