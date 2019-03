Liverpool wint in thriller van Spurs en behoudt kampioenskansen

Liverpool-spelers Roberto Firmino (L) en Mohamed Salah (R) juichen nadat ze met 2-1 de leiding hebben gepakt. Beeld EPA

De deelnemers aan de ‘two horse race’ hebben met elkaar gemeen dat ze een lust voor het oog zijn om naar te kijken en het karakter van hun managers weerspiegelen. City speelt als Pep Guardiola: classy, zijdeachtig en goed verzorgd. Concurrent Liverpool heeft alle karaktertrekken van Jurgen Klopp: energiek, intensief en onvermoeibaar. Maar ook onvoorspelbaar. Extra motivatie: kampioen worden in de tijd waarin de verantwoordelijken voor de Hillsborough-ramp hun straf krijgen.

De wedstrijden afgelopen weekeinde van de twee renpaarden toonden dat. Goed, de tegenstand verschilde nogal. City moest op bezoek bij het nagenoeg gedegradeerde Fulham, Liverpool ontving de nummer drie van de ranglijst, het sterke Tottenham Hotspur. Op Craven Cottage had Manchester City geen kind aan Fulham, een sympathieke club die veel sympathie verloren heeft door het snelle ontslag van Claudio Ranieri, enkele weken geleden.

City tikte de Cottagers weg, geholpen door onbenullig verdedigen. Neem United-huurling Timothy Fosu-Mensah, ooit een grote belofte onder Louis van Gaal, die de bal in de vijfde minuut aan Sergio Agüero gaf. De Argentijn gaf de bal door aan Bernardo Silva, die knap binnenschoot. Bij de tweede treffer was de situatie omgekeerd: een Fulham-verdediger schonk de bal aan Silva die Agüero liet scoren. Dat het bij 0-2 bleef was een van de grootste mirakels uit de Premier League dit seizoen.

Furieus

Het was vervolgens aan Liverpool, 29 jaar geleden voor het laatst landskampioen, om te winnen van Spurs. The Reds gingen, zoals altijd, furieus van start. Liverpools kracht bestaat uit drie elementen: drie briljante aanvallers, achterin een rots die Virgil heet en twee vleugelverdedigers met levensgevaarlijke voorzetten. Een van hen, Andy Robertson, legde de bal na een kwartier op het hoofd van Robert Firmino, die scoorde. Maar de gasten, waar manager Mauricio Pochettino voor straf op de tribune zat, vochten zich terug.

(L-R) Mohamed Salah, Virgil van Dijk en Georgino Wijnaldum vieren de 2-1. Beeld EPA

Twintig minuten voor het einde zette Lucas Moura de volumeknop van Anfield op nul door de gelijkmaker te scoren. Daarna waren de grootste kansen voor de bezoekers. Wanhopig zocht Liverpool naar de noodzakelijke zege en in de slotminuut was het de andere vleugelverdediger, Trent Alexander-Arnold, die de bal gevaarlijk voorzette. Doelman Hugo Lloris stompte de kopbal van Mo Salah tegen Toby Alderweireld, waarna de bal op schlemielige wijze in het doel verdween.

Liverpool staat twee punten voor, met één pot meer gespeeld. Van de topzes krijgt het alleen nog Chelsea op bezoek, de club die in 2014 op Anfield een einde maakte aan de rode kampioensdromen. De mannen van Klopp hebben een minder druk programma dan City, dat nog in de FA Cup zit en in april acht wedstrijden moet spelen. Hoogtepunt zal zijn de uitwedstrijd tegen Manchester United, dat onder de eind vorige week voor vast aangestelde manager Ole Gunnar Solskjaer als vanouds speelt.

Voor United-fans vormt het een duivels dilemma: wie van de twee aartsrivalen te helpen?