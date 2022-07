Liverpool wint Engelse Supercup in duel van topspitsen

Spits Darwin Núñez van Liverpool wordt gestuit door Manchester City's keeper Ederson. In het midden City-verdediger Nathan Aké. Beeld AP

Er waren nog maar een paar minuten te spelen toen uitblinker Mo Salah, die goed blijkt te zijn uitgerust tijdens de zomerstop, de bal vanaf rechts met zijn linkervoet het strafschopgebied in krulde. De aanvallende linksback Andy Robertson kopte de bal in de doelmond. Na een stuiter kopte Darwin Núñez de bal al duikend in het doel. Dol van vreugde rende de 23-jarige Uruguayaan naar de Liverpool-fans. Hij trok zijn shirt uit en toonde zijn getatoeëerde bovenlichaam. De gele kaart kon hem niets schelen. De recordaankoop had zichzelf gepresenteerd.

Jürgen Klopp kon tevreden zijn. De Liverpool-coach had zijn meerderen op Anfield zo gek gekregen om tot 100 miljoen euro aan Benfica over te maken voor deze relatief onbekende aanvaller. Met eigen ogen had de Duitser in het voorjaar gezien hoe goed Núñez was, toen de Portugese ploeg onder diens aanvoering een 3-1 achterstand op Anfield wegwerkte. Het was niet genoeg om Liverpool uit te schakelen, maar Klopp dacht: die moet ik hebben voordat een andere Engelse topclub hem wegkaapt. Een ronde eerder had Núñez voor voetballeed gezorgd bij Ajax.

Juiste weergave krachtsverhoudingen

Tien minuten eerder in de strijd om de Community Shield had Nunez reeds de 2-1 ingeleid toen zijn kopbal tegen de arm van Ruben Diaz kwam. De scheidsrechter werd door de VAR naar de zijlijncamera gestuurd om vast te stellen dat hij een strafschop over het hoofd had gezien. Salah schoot Liverpool vanaf elf meter op voorsprong. Kort daarvoor was City op gelijke hoogte gekomen door een frommelgoal van Julián Álvarez, de Argentijn die van River Plate is overgenomen. In de eerste helft had Trent Alexander-Arnold Liverpool via Nathan Aké’s hoofd de score geopend voor The Reds.

De 3-1 was een juiste weergave van de krachtsverhoudingen in deze vroege seizoenopening. In het King Power Stadium van Leicester – Wembley was het decor van de finale van het EK voor vrouwen – was duidelijk te zien dat Liverpool tijdens de voorbereiding meer had gespeeld dan grote rivaal Manchester City. Beide ploegen zijn wederom de grote favorieten bij de Engelse titelrace, al lijkt het erop dat de Londense ploegen – Arsenal, Chelsea en vooral ook Tottenham Hotspur – het gat gaan dichten. Arsenal won zaterdag met liefst 6-0 van Sevilla. Eerder had het Chelsea met 4-0 weggespeeld.

Salah terug op oude niveau

Pep Guardiola kampt echter met een luxeprobleem: hoe past aankoop Erling Haaland in zijn tiki-taka-systeem? Moet de Noorse ster zich aanpassen aan het team of andersom? City is gewend geraakt om zonder echte spits te spelen en nu staat er opeens een onvervalste nummer 9 voorin. Eentje bovendien die met zijn snelheid houdt van de counter, een vorm van voetbaltactiek waar Guardiola weinig mee heeft. De blonde aanvaller liep er verloren bij, netjes bewaakt door Virgil van Dijk. Dat hij in de slotfase een niet te missen kans verpestte, vatte zijn Engelse debuut goed samen.

Klopp hoeft daarentegen niet te puzzelen. Er is amper iets veranderd en hij heeft net als in voorgaande jaren de beschikking over een dodelijke aanval. Salah is na een matig voorjaar weer terug op zijn oude niveau. De Egyptenaar moet zijn naar Bayern München vertrokken maatje Sadio Mané missen, maar de Colombiaan Luis Diaz, net als Núñez weggeplukt uit de Portugese competitie, brengt extra venijn en snelheid in de aanval. Met Núñez erbij hoopt Liverpool de landstitel te kunnen heroveren op Manchester City. De ouverture was veelbelovend.