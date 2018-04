Liverpool walst over AS Roma, maar incasseert in slotfase twee tegengoals

De doelpunten

Als Liverpool draait, is het een heerlijke machine die de bal binnen één, twee, drie tellen naar de andere kant van het veld brengt

Allemachtig prachtig waren de doelpunten van de 25-jarige Egyptenaar in de eerste halve finale van de Champions League. Salah kan wat Arjen Robben zo graag doet. Met links, vanaf rechts, naar binnen dribbelen en schieten in de verre hoek. De vraag was waarom verdediger Manolas niet meer weerstand bood bij het schot van Salah in de 36ste minuut, want hij wist ongeveer wat hem te wachten stond. Dat het zo mooi uitpakte, kon Manolas niet bevroeden. Het schot van Salah draaide perfect naar de kruising en sloeg via de onderkant van de lat binnen.



Salah is de farao van de geweldige voorhoede van Liverpool, als complementair trio vermoedelijk de beste aanvalslinie van Europa dit moment. Al 33 keer had Liverpool gescoord voor de aftrap, alleen in de Champions League. Salah heeft in de Brazilaan Firmino en de Senegalees Mané uitstekende compagnons, al verprutste Mané dan een paar kansen in de fase dat het offensief van Liverpool oplaaide, zo even na de twintigste minuut. Het eerste kwartier en de slotfase waren voor Roma.



Als Liverpool draait, is het een heerlijke machine die de bal binnen één, twee, drie tellen naar de andere kant van het veld brengt. Diep, diep, diep, met fraai uitgetekende passes, tussen de linies door. Zo viel ook de 2-0, al was het wegwerken van Van Dijk dan min of meer willekeurig. Salah nam de bal perfect aan en passte naar Firmino, die precies wist wat hem te doen stond: de door het centrum weglopende Salah bedienen met een fijn passje. De stift van Salah over de te snel uitgelopen doelman Becker was fraai.



Tja, Liverpool kocht Salah voor dit seizoen uitgerekend van AS Roma, voor 42 miljoen euro. Ook bij Roma deed hij het best goed, maar Salah wilde terug naar Engeland, waar hij eerder speelde voor Chelsea. Roma kon weinig anders dan zijn nog één jaar lopende contract laten afkopen. De rest is geschiedenis.