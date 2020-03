Liverpool vervult wens van 10-jarig brutaaltje: wedstrijden verliezen

Manager van Liverpool Jürgen Klopp tijdens de uitwedstrijd tegen Chelsea (2-0). Beeld AFP

Daragh Curley heeft zijn zin. Een paar weken geleden stuurde het 10-jarige jongetje uit het Ierse ­Donegal een brief aan Jurgen Klopp met het verzoek om wat wedstrijden te verliezen. Tot zijn verbazing kreeg de jonge fan van Manchester United een brief terug, waarin de Liverpool-coach schreef dat hij helaas niet aan het verzoek kon voldoen.

Sinds de briefwisseling heeft de Europees- en wereldkampioen drie wedstrijden verloren. Weliswaar niet vier Premier League-wedstrijden waar de deugniet om had verzocht, maar toch.

A 10-year-old Man United fan asked Jürgen Klopp's @LFC side to stop winning



Het begon met een 1-0 op bezoek bij Atlético Madrid, de Madrileense meesters van het verdedigen. Dit verlies werd gevolgd door een 3-0-zeperd bij degradatiekandidaat Watford, een duel waarbij het gouden trio Mane-Firmino-­Salah welgeteld een schot op doel wist te lossen.

Dinsdagavond volgde een 2-0-nederlaag bij Chelsea in de vijfde ronde van de FA Cup. Het had makkelijk 4-0 kunnen worden, of 4-2 aangezien ook Mane enkele goede kansen kreeg. Een verzachtende omstandigheid was dat Klopp, die nooit veel interesse in Engelse bekercompetities heeft getoond, met een half B-team speelde.

Dat deed Chelsea trouwens ook. De ­­18-jarige Schot Billy Gilmour eiste een hoofdrol op in deze enerverende pot.

Wat opviel was het lusteloze spel van Liverpool, iets waarvan de club sinds de winterstop vaker last heeft. Scherpte ontbrak, zowel in de aanval als in de verdediging. Een blunder van doelman Adrian leidde tot de 1-0. Liverpool losing it, kopte The Times, naast een foto van een woedend schreeuwende aanvoerder Virgil van Dijk.

De uitblinkers aan de kant van Liverpool waren de zesduizend meegereisde fans, die maar bleven zingen, zelfs na afloop. We are going to win the league, was de ­favoriet van het repertoire.

Voor het kampioenschap zijn nog vier zeges nodig, iets dat ondanks het verlies aan momentum geen probleem moet zijn. Na afloop was Klopp niet al te bezorgd. ‘Niemand hoeft medelijden met ons te hebben, we zullen weer wedstrijden winnen, te beginnen komende zaterdag tegen Bournemouth.’

Met minder bravoure zal hij ­uitkijken naar het treffen met Atlético op Anfield, volgende week woensdag. Tien jaar geleden kwamen de ­Madrilenen ook met een 1-0-voorsprong naar Liverpool om na een 2-1-nederlaag verder te bekeren.

De fans vertrouwen op de magie van Anfield, maar zelfs die is recentelijk verstoord toen degradatiekandidaat West Ham United met 1-2 voor kwam te staan, een marge die door zwak keeperswerk alsnog werd verspeeld.