Liverpool verspeelt punten in titelstrijd en ziet Manchester City uitlopen

Son Heung-min (m) scoort, Liverpool's doelman Alisson is geklopt. Spurs zou Liverpool op een 1-1-gelijkspel houden Beeld AP

Een paar dagen nadat het de finale van de Champions League had bereikt, kreeg Liverpool op Anfield Tottenham Hotspur op bezoek. Dat is een counterploeg die het vaak goed doet tegen aanvallend ingestelde tegenstanders. Eerder dit seizoen hebben de Londenaren zowel uit als thuis van Manchester City gewonnen, iets dat weinig andere ploegen in de afgelopen jaren kunnen nazeggen. Onder de Italiaanse manager Antonio Conte is de kunst van het counteren vrijwel geperfectioneerd.

Liverpool kwam en bleef komen, maar het stuitte op Tottenhams witte muur. Het dichtst bij een doelpunt kwam Virgil van Dijk, wiens kopbal de bovenkant van de lat raakte. Zo nu en dan kwamen de bezoekers er gevaarlijk uit en tien minuten na rust leidde dat tot succes. Harry Kane zette op knappe wijze een aanval op die zou worden afgerond door Son Heung-Min. Het was de twintigste treffer dit seizoen van de Zuid-Koreaan. In de topscorerslijst hij twee goals achter op koploper Mo Salah.

Net als dinsdag bij Villareal, toen een 2-0-achterstand werd omgebogen in een 2-3-zege, bracht Luis Diaz redding voor Liverpool. Na een dribbel loste de Colombiaan een kwartier voor het einde een schot dat van richting werd veranderd door Rodrigo Bentancur. In de slotfase pikte Spurs bijna alsnog op Italiaanse wijze de winst, maar Pierre-Emile Höjbjerg verprutste een vrije kopkans. Tottenham moet donderdag thuis van buurman Arsenal winnen om kans te houden op Champions League-deelname.

Nachtmerrie van Madrid

Vervolgens moest Liverpool hopen op een terugslag van Manchester City na de nachtmerrie van Madrid waar het in de val was gelopen van Real. Tegen Newcastle speelde het team van Pep Guardiola echter ouderwets goed. Na een vroege kans om de score te openen hadden de Magpies geen schijn van kans: 5-0. Hiermee nam City niet alleen een voorsprong van drie punten maar verbeterde het ook het doelsaldo. Er volgen nog twee lastige uitwedstrijden bij West Ham en Wolves, maar de titel is nabij.

Bij stadgenoot United gaat het ondertussen van kwaad tot erger. Zaterdag verloren Ronaldo en de zijnen met 4-0 bij Brighton, waardoor Erik ten Hag komend jaar in ieder geval geen Champions League-voetbal speelt. Het was de tweede 4-0 nederlaag van United binnen enkele weken. The Red Devils hebben dit seizoen ook wedstrijden verloren met 5-0, 4-1 en 4-2. Ten Hag wacht een enorme taak op Old Trafford. De Engelse pers meldde dat de tukker komend seizoen graag gebruik wil maken van Ronaldo.