Liverpool verslaat ‘Chelski’ in beladen Cupfinale

Joël Matip van Liverpool toont de Caraboa Cup aan de meegereisde fans. Beeld REUTERS

‘We staan samen in tijden van tegenslag en menselijk lijden.’ Met deze boodschap was op een volgepakt Wembley de finale om de Engelse League Cup begonnen, de tweede beker van Engeland. Een minuut applaus voor de wedstrijd tussen de grote rivalen werd gevolgd door een You’ll never walk alone van de Liverpool-fans, het lied waar Chelsea-fans zich bij uitzondering bij aansloten. Voetbal is bij uitstek geschikt om de buitenwereld even te laten voor wat deze is, maar toch heerste er een schuldgevoel. Een voetbalspektakel in tijden van oorlog, oorlog in Europa.

Vooral voor Chelsea was het een lastige wedstrijd. Twee weken geleden had het in Abu Dhabi tegen Palmeiras de Wereldbeker voor Clubteams veroverd, de laatste trofee die nog ontbrak in de uitpuilende prijzenkast op Stamford Bridge. Na die wedstrijd droeg manager Thomas Tuchel de beker op aan Roman Abramovitsj, die voor het eerst sinds de Champions Leaguefinale aanwezig was bij een wedstrijd van zijn club. ‘We’ve won it all,’ is het nieuwe clublied van ‘Chelski’, zoals de club ook wel eens wordt genoemd - al geeft de Russische eigenaar naar verluidt de voorkeur aan ‘Chelskov’.

Enkele dagen na de bloedige aanval op Oekraïne was Tuchel aan de vooravond van de finale in mineur. Het was, zo verklaarde de Duitser tijdens de persconferentie, moeilijk om de gedachten bij een voetbalwedstrijd te houden, nu de eigenaar in het verdachtenbankje zit wegens vermeende banden met het Kremlin. ‘We zijn emotioneel betrokken, we lijden als ieder ander,’ liet de Duitser weten, eraan toevoegend dat hij graag zou verliezen als dat zou helpen. Eerder op de dag had Abramovitsj’ dochter Sofia via Instagram een anti-Poetin boodschap verspreid. Maar wat denkt haar vader?

Afstand te nemen van de club

Hoewel de bekendste van alle oligarchen (nog) niet op de sanctielijst van de Britse regering is gezet, besloot hij zaterdag vrijwillig afstand te nemen van de 116 jaar oude club die hij in 2003 uit het financiële lijden had verlost. In een persverklaring liet de club weten dat de leiding voortaan in de handen is van het stichtingsbestuur., al zouden leden daar niet blij mee zijn. Wel blijft Abramovitsj, die altijd nauw betrokken is geweest bij het kopen van spelers (en het ontslaan van managers), eigenaar. Op zondagochtend meldde Chelsea dat iedereen bij de club bidt voor vrede bij het ‘conflict’.

‘Afstand nemen is de juiste beslissing van Roman,’ zegt Chelsea-fan Steve Halls, die al bijna vijftig jaar naar wedstrijden van The Blues gaat, ‘het haalt de druk even van de ketel. Of hij eigenaar blijft of niet, hij is al die jaren goed voor ons geweest. De club stond er slecht voor toen hij kwam.’ Dat is niet de mening van collega-supporter Richard Gail die met een Oekraïense vlag op de Wembley Way staat. ‘We hebben veel gewonnen, maar dat was op kosten van de Russische burgers. Eerlijk gezegd speel ik liever onder een gewone eigenaar in de tweede divisie, zoals in de jaren tachtig.’

Vast staat dat Abramovitsj, zoon van een Russische vader en Oekraïense moeder, het Engelse voetbal voorgoed heeft veranderd. De miljarden roebels die hij in de Boris Jeltsin-jaren had vergaard, kwamen niet alleen bij Chelsea terecht maar indirect ook bij andere Premier League-clubs. Niet iedereen was even gelukkig. Arsenal-bestuurder David Dein beweerde dat ‘Roman Abramovitsj zijn Russische tanks op ons veld heeft geparkeerd en schiet met briefjes van vijftig’, terwijl toenmalig Arsenal-manager Arsène Wenger kritisch sprak over ‘financiële doping’.

Duitse trainers

Onder veertien verschillende managers won Chelsea, dat nooit de favoriete club van de neutrale Engelse voetballiefhebber zal zijn, vijf landstitels, vijf FA Cups, twee Champions Leagues, een wereldbeker, een Europese supercup en twee Europa Leagues. Nu waren de ogen gericht op het winnen van de vierde League Cup. In de weg stond het in topvorm verkerende Liverpool. Het was voor het eerst dat op Wembley twee Duitse managers tegenover elkaar stonden: Tuchel en Jürgen Klopp, die beiden in het verleden bij Mainz en Borussia Dortmund hebben gewerkt.

Er ontspon zich een fascinerend gevecht, waarin de doelmannen een hoofdrol speelden en het buitenspeldoelpunten regende. Op een of andere manier was het na 120 minuten nog steeds 0-0. In de strafschoppenserie miste Chelsea-reservedoelman Kepa, ingebracht om strafschoppen te stoppen, de beslissende strafschop. De boog van Wembley was ondertussen het blauw van de Oekraïense hemel en het geel van het Oekraïense koren gaan vertonen, ter herinnering dat er belangrijker zaken zijn dan voetbal, hoe mooi het spel ook is dat The Blues en The Reds hadden vertoond.