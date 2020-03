Liverpool verliest weer, nu voor de beker van Chelsea met een ‘ongekende’ Schotse tiener

Chelsea-speler Mason Mount jaagt Liverpool-aanvaller Mané op, terwijl Takumi Minamino toekijkt. Beeld BSR Agency

Engelse bekerwedstrijden zijn niet echt besteed aan Liverpool-manager Jürgen Klopp, die ze als een extra last lijkt te beschouwen bij belangrijkere competities. In de vorige ronden stelde hij veredelde jeugdteams op tegen Everton en Shrewsbury Town. Ook voor de topper tegen Chelsea deed hij een beroep op de jeugd, begeleid door vedetten als Virgil van Dijk en Sadio Mané. Ook de gastheren traden aan met enkele spelers die normaal gesproken op de bank zitten.

Maar het blijft Chelsea – Liverpool, ploegen die mede door tien onderlinge wedstrijden in de Champions League een grote rivaliteit hebben opgebouwd. Ze speelden de wedstrijd met open vizier, waardoor het aan beide zijden kansen regende. In de dertiende minuut was het raak toen Liverpool-keeper Adrian een houdbaar schot van Willian niet onder controle kreeg. Even daarvoor had hij een schot van de Braziliaan nog knap uit het doel gehouden.

‘De ster van de show’ was de 18-jarige Chelsea-speler Billy Gilmour. Beeld BSR Agency

Kort na de openingsgoal kreeg Liverpool drie kansen in tien seconden tijd, maar Kepa, de duurste doelman ter wereld, wist achtereenvolgende schoten van Mané, Divock Origi en Curtis Jones uit het doel te houden. Zo golfde het spel heen en weer. Geheel in zijn element was de nummer 47 van The Blues, de kleine middenvelder Gilmour. ‘De ster van de show,’ zo noemde Alan Shearer de Schot in de rust, ‘hij is fantastisch en zijn positiespel is ongekend voor een 18-jarige.’

Van Dijk was zoals gebruikelijk een rots in de branding, maar hij werd in de steek gelaten door zijn collega’s. Zo ook halverwege de tweede helft, toen Ross Barkley vrij doorgang kreeg en de 2-0 binnenknalde tegen zijn oude stadgenoten. Het had kunnen uitlopen op een afgang. Mason Mount en Oliver Giroud raakten de lat, en Pedro kon alleen op Adrian afgaan maar faalde in de afwerking. Het inbrengen van Robert Firmino en Mo Salah hielp niets. Te weinig, te laat.

Het betekende dat Klopp er weer niet in is geslaagd om verder dan de vijfde ronde te komen in ’s werelds oudste bekertoernooi. Hij heeft duidelijk andere prioriteiten, hoe vervelend dat ook is voor de zeker 6000 Liverpool-supporters die op deze doordeweekse avond naar de hoofdstad waren afgezakt. Chelsea’s Frank Lampard wil de beker wel graag winnen in zijn eerste jaar als head coach van de club waar zijn hart ligt. Spurs, Arsenal en de twee Manchesters zitten er nog allemaal in.