Liverpool verliest voor het eerst in vier jaar op Anfield

Ashley Barnes scoort voor Burnley. Beeld EPA

Op 23 april 2017 hadden The Reds voor het laatst in hun geliefde stadion verloren. Indertijd zorgden twee treffers van Christian Benteke ervoor dat Crystal Palace met drie punten naar Londen terugkeerde. Sindsdien heeft Liverpool geen enkele competitiewedstrijd meer verloren in eigen huis. Alleen voor de Carabao Cup ging het een keer onderuit tegen Chelsea, terwijl Atletico Madrid hier na verlenging wist te winnen in de Champions League.

De ongeslagen reeks bedroeg tot vanavond 68 wedstrijden, wat overigens geen Engels record is. Onder Jose Mourinho verloor Chelsea tussen 2004 en 2008 geen enkele wedstrijd op Stamford Bridge, 86 wedstrijden in totaal. Afgelopen zondag wankelde de reeks van Liverpool reeds, toen Manchester United enkele goede winstkansen kreeg. Liverpool is de laatste weken flink uit vorm en lijkt het scoren te hebben verleerd.

Er was een voorteken dat Burnley de club zou worden die de serie zou breken. Afgelopen seizoen waren The Clarets de enigen die niet verloren op Anfield. Op 11 juli werd het 1-1 in een wedstrijd waarin de ploeg van Sean Dyche de winst had verdiend. Burnley, waar Erik Pieters speelt, is een fysiek sterke ploeg die verdedigen tot een kunst heeft verheven, en voorin altijd wel een kansje krijgt.

Jurgen Klopp was de wedstrijd begonnen zonder twee van zijn beste spitsen: Roberto Firmino en Mo Salah kregen rust. Hun plaatsvervangers bleken duidelijk minder klasse te hebben. Dat bleek kort voor rust toen de Belg Dovick Origi door een blunder van Ben Mee alleen op keeper Nick Pope af kon gaan, om de bal vervolgens tegen de lat te schieten. Langs de zijlijn toonde Klopp zijn frustratie, wat onder meer leidde tot ruzie met Dyche.

Tien minuten na de onderbreking bracht de Duitser de twee genoemde spitsen alsnog in het veld, maar zij wisten geen opening te vinden in de muur van Burnley, lievelingsclub van Prins Charles. In de 82ste minuut viel de goal aan de andere kant. Barnes schudde Fabinho van zich af, waardoor hij opeens alleen voor Liverpool-doelman Alisson Becker stond. De Braziliaan haalde hem onderuit en wist de daarop volgende strafschop niet te keren.

Liverpool drong aan, maar was machteloos tegen de voortreffelijk spelende gasten uit Lancashire. Door dit resultaat groeide het gat tussen Liverpool, nummer vier op de ranglijst, en koploper Manchester United tot zes punten. Burnley klom door de historische zege naar de 16de plek. Voor Liverpool zal het verdedigen van de titel een hele klus worden. Zondag reist het naar Manchester voor de bekerwedstrijd tegen United.

Er was ook goed nieuws voor Liverpool. Virgil van Dijk's herstel verloopt voorspoedig en de hoop bestaat dat 's wereld beste verdediger nog een stukje van het lopende seizoen kan meepakken.