Liverpool verliest de koppositie na kraker tegen City

Mohamed Salah (midden) in actie tegen Rodrigo (rechts) en Ruben Dias (links) van Manchester CIty. Beeld EPA

Zonder de onlangs geopereerde Virgil van Dijk reisde Liverpool naar het lege stadion in het oosten van Manchester, waar het de afgelopen drie competitiewedstrijden met 5-0, 2-1 en 4-0 had verloren. De laatste zege dateert uit 2013. Liverpool leek vastbesloten een einde te maken aan deze ongelukkige reeks en begon de wedstrijd alsof het werd voortgedreven door de kolkende Spionkop van Anfield, de beruchte tribune in Liverpool.

In de eerste minuut kreeg Roberto Firmino een goede kans, maar hij stuitte op doelman Ederson. Het grootste gevaar aan Liverpool-zijde kwam wederom van Sadio Mane, die na een klein kwartier spelen in de zestien werd neergelegd door een onbesuisde Kyle Walker, door de uitgesproken analist Roy Keane een ‘idioot’ genoemd. Mo Salah benutte de strafschop feilloos.

Manchester City, dat dit seizoen opvallend veel moeite heeft om te scoren, vocht zich terug in de wedstrijd en kwam in de dertigste minuut langszij. Kevin de Bruyne speelde de bal naar Gabriel Jesus, die op een Romario-achtige wijze wegdraaide bij Trent Alexander-Arnold en scoorde. Het was een moment waarop de afwezigheid van Van Dijk in het hart van de Liverpool-verdediging zich deed gelden.

Kort voor rust meldde de VAR zich nadat een voorzet van De Bruyne tegen de uitgestoken elleboog van Joe Gomez was gekomen. Vroeger zou dat aangeschoten hands zijn geweest, maar volgens de omstreden nieuwe regels zag de scheidsrechter, na een blik op de monitor, zichzelf genoodzaakt een strafschop te geven. Het onwaarschijnlijke gebeurde: De Bruyne schoot de bal naast het doel.

Braziliaanse doelmannen

Na het kwalitatief hoge spektakel in de eerste helft deden beide ploegen het in de tweede iets rustiger aan. De Braziliaanse doelmannen, Alisson en Ederson, waren niet te passeren en toonden de luxepositie aan waarin hun bondscoach zich bevindt. Gejuicht zal er zijn in Leicester, dat eerder op de dag Wolverhampton met 1-0 had verslagen en nu fier aan de kop van de Premier League gaat.

Eerder in het weekeinde hadden Liverpool, Southampton en Tottenham Hotspur de koppositie bekleed. ‘Stop counting’, zo twitterde Southampton vrijdagavond na de 2-0-zege op Newcastle, een knipoog naar de Amerikaanse verkiezingssoap. Het geeft aan hoe ongemeen onvoorspelbaar de Engelse competitie momenteel is. De twee grote teams uit Manchester staan op de elfde en veertiende plaats.

Bij Chelsea, dat vijfde staat, werd de show wederom gestolen door Hakim Ziyech. De oud-Ajacied strooide zaterdagavond met schitterende, onverdedigbare passes in de 4-1-zege tegen Sheffield United en kreeg voor de tweede keer op rij de titel Man of the Match. ‘Hij is topklasse’, was de simpele reactie van zijn manager Frank Lampard.