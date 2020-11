Liverpool verlaat Melwood, de geboortegrond van voetbalgrootheden

Even gluren naar de training van Liverpool. Nu Melwood de deuren sluit is die mogelijkheid voorbij. Beeld EPA

Het was niet Anfield waar de jonge voetballer Trent Alexander-Arnold naar verlangde, maar naar Melwood. In zijn vrije tijd wandelde hij van zijn ouderlijke woning in de wijk West-Derby naar het trainingscomplex van The Reds. Er stond een grijze muur om heen, maar er waren kieren genoeg voor de jonge Trent om Steven Gerrard te kunnen aanschouwen. Anders was er wel een vuilnisbak om op te staan. Hoe, zo vroeg de latere rechtsback zich af, zou het leven binnen de muren zijn?

Voor de Trents van de toekomst zal het moeilijker zijn om de sterren van Liverpool zo te bekijken. Voortaan zal de club trainen op een nieuw complex in Kirkby, een plaats ten noordoosten van de stad waar de jeugdopleiding zich al bevindt. De plek waar Bill Shankly, Bob Paisley, Kenny Dalglish en Jurgen Klopp hun grote teams hebben geschapen, zal plaatsmaken voor sociale woningbouw. Het is een logische stap, maar er gaat wel zeventig jaar geschiedenis verloren.

‘Wat Melwood uniek maakt, is dat het omringd is door huizen’, zegt Paul Joyce, voetbalverslaggever van The Times, die Liverpool al 25 jaar volgt. Tijdens schoolvakanties stond er een menigte handtekeningenjagers buiten de hekken, renden kinderen achter auto’s aan in de hoop dat hun helden zouden stoppen. In de jaren tachtig had ik als kind het geluk om een keer op Melwood binnen te komen. Ik knipte een stuk gras en plakte dat op een kaart. Helaas heb ik het niet bewaard, maar het tekent de mystiek.’

Liverpool kwam in de jaren vijftig jaar naar Melwood, dat bij de St Francis Xavier School hoorde. Het complex is vernoemd naar de paters Melling en Woodlock die de scholieren leerden voetballen. Het complex bestond uit drie velden, een schuilkelder en een houten paviljoen met veranda. Toen hij in 1959 van Huddersfield naar Liverpool kwam, een tweede-divisionist die amper genoeg geld had om het veld van Anfield te besproeien, schrok Shankly van hetgeen hij aantrof.

‘De velden lagen erbij alsof er bommen op waren gevallen’, is te lezen in zijn biografie. ‘De Duitsers zijn langs geweest, nietwaar?, vroeg ik.’ Onder Shankly kwamen er kleedkamers en een saunabad. Spelers werden met de bus van Anfield naar Melwood gereden, langs Shankly’s woning. Voorheen liepen ze de 3 kilometer. Shankley liet houten muren bouwen, met daarop de cijfers een tot en met zes, zodat spelers gericht konden leren schieten.

Met de tijd mee

Een veld lag zo beroerd bij dat slechts een helft bruikbaar was. Daarop liet Shankly zijn spelers partijtjes van vijf tegen vijf spelen. ‘Pass and move, keep it simple’, luidde zijn credo, dat later bekend werd als The Liverpool Way. Elke vrijdagmiddag was Melwood het decor van een pittige wedstrijd tussen ‘staff and kids’, ofwel trainers en spelers. Dat wekelijkse treffen pleegde net zo lang te duren totdat Shankly en zijn assistenten hadden gewonnen.

Nadat hij in 1974 was vervangen door zijn assistent Bob Paisley bleef Shankly op Melwood komen. Stipt op tijd groette hij de spelers bij de ingang. Om fit te blijven rende de oud-manager rondjes om het veld, maar in werkelijkheid kon hij geen afscheid nemen. Zijn leerling Paisley zette de Liverpool Way voort, vertelt diens biograaf Ian Herbert. ‘Toen Alan Kennedy arriveerde, een linksachter, en lange halen begon te geven, kreeg hij op het trainingsveld een kegel van Graeme Souness.’

Beetje bij beetje ging Melwood met de tijd mee. Onder Gerard Houllier maakte het houten paviljoen in 2001 plaats voor een stenen clubhuis, terwijl Klopp een gordijn om het complex zette dat tijdens belangrijke trainingen kon worden dichtgeschoven. Maandag sloten de gordijnen voor goed. Klopps rechterhand Pepijn Lijnders kijkt uit naar het nieuwe complex, dat hij mede heeft vormgeven. ‘Voor mij maken mensen de plek. Dus we nemen Melwood mee, het zit in ons.’