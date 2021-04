Liverpool stormt maar Real Madrid blijft overeind

Trent Alexander-Arnold van FC Liverpool in actie Real Madrid. Beeld EPA

De gevreesde Liverpool-aanvallers Mané, Salah en Firmino missen al tijden de grote vorm, net als in de competitie wreekte zich dat gisteravond. Als de bal al op doel ging, vloog die meestal recht op Real-doelman Courtois af. Real speelde aanvankelijk onsamenhangend, dan weer wild jagend dan weer afwachtend, waardoor Liverpool de gewenste ruimte kreeg voor uitbraken waar vooral back Alexander-Arnold wel raad wist. Maar vooral Salah en Firmino deden niets met zijn puike aanvoer.

De reprise van de finale van 2018, toen Real ook won, werd vooraf flink opgeklopt. Modric, Vinícius, Kroos en Benzema werden gefotoshopt op het beroemde Londense zebrapad dat gebruikt werd voor de Abbey Road-albumhoes van The Beatles op de cover van periodiek Marca. Zij moesten het doen volgens de Spaanse krant, zij zijn de fitste basisspelers die coach Zidane nog over heeft. Ramos, Varane, Carvajal, Vazquez en Hazard ontbraken. Ook Liverpool is al tijden gehavend door het langdurig wegvallen van Van Dijk, Matip en Gomez, ook aanvoerder Henderson wordt node gemist.

Mentaal gewond

Liverpool hield zich vooral vast aan de halve finale twee jaar geleden tegen Barcelona, toen een 3-0 achterstand thuis nog werd omgebogen, maar dat was wel voor 54.000 hartstochtelijk zingende fans. Nu stond er alleen een flinke pluk voor het stadion met vuurwerk, waarbij een aantal relschoppers het nodig vond het dubbelglas van de bus van Real Madrid te testen. Liverpool voelt zich mentaal gewond door een hagelbui aan dramatische resultaten op het lege Anfield Road, en door walgelijke online beledigingen aan het adres van enkele donkere spelers na de heenwedstrijd.

Real, winnaar van de klassieker tegen Barcelona afgelopen zaterdag en weer snuffelend aan de landstitel, voelde zich in het begin wat al te comfortabel. Al binnen drie minuten stonden de manschappen van coach Klopp tweemaal voor Courtois, maar Firmino en Salah misten niet voor het laatst scherpte. Prachtig wegdraaien van Wijnaldum, de fitste bij Liverpool, leidde kort voor rust nog een kans in voor Salah, die over schoot, waarna Wijnaldum datzelfde deed. Het viermanschap waar Zidane zijn hoop volgens Marca op moest vestigen was weinig fabuleus, op een schot van Benzema na een kwartier op de paal na. Courtois, verdediger Nacho en breker Casemiro waren de uitblinkers aan Real-zijde.

In de andere kwartfinale in Dortmund kwam thuisploeg Borussia via de pas 17-jarige Engelsman Bellingham snel op een 1-0 voorsprong tegen Manchester City, benodigd door de 2-1 nederlaag in de heenwedstrijd. Het poenerige City struikelde onder coach Guardiola de laatste vier jaar telkens voor de halve finale, maar een discutabele strafschop van Mahrez en een schot van Foden brachten verlossing. City treft in de halve finale Paris Saint-Germain, Real Madrid moet tegen Chelsea.