Liverpool overklast en trekt stekker uit Playstation-voetbal van Manchester City: 3-0

Virgil van Dijk

Aan de andere kant heerste Virgil van Dijk in de verdediging van Liverpool. Wie zo'n wedstrijd ziet, begrijpt al meer van de 85 miljoen die Liverpool deze winter neertelde voor de aanvoerder van Oranje. Het blijft een ridicuul bedrag, maar Liverpool wist op dat moment al dat het bijna het dubbele zou ontvangen voor de Braziliaan Coutinho, aanvallende middenvelder. De wintertransfers bezorgden Klopp meer balans in zijn elftal. De wankele verdediging kreeg meer gewicht, in aanvallend opzicht bleef met het driemanschap Salah-Firmino-Sané genoeg klasse aanwezig.



Guardiola, wiens elftallen doorgaans imponeren met dominant positiespel, liet zijn meest succesvolle aanvaller Sterling pas na bijna een uur invallen. Het was verrassend dat hij de Engelse international zolang op de bank hield, in een defensieve aanpassing van zijn speelwijze. Een andere topaanvaller, Agüero, ontbrak door een blessure.



City was misschien ook onder de indruk van de competitiewedstrijd in januari, toen Liverpool met 4-3 won, in de waarschijnlijk mooiste wedstrijd van dit seizoen in de Premier League. City is overigens nog niet helemaal kansloos, volgende week in Manchester. In de competitie eindigde de thuiswedstrijd tegen Liverpool in 5-0.