Liverpool ontkomt aan nederlaag tegen concurrent Chelsea (1-1)

Dankzij een prachtig doelpunt van Daniel Sturridge in de slotfase heeft Liverpool zaterdagavond zijn ongeslagen status in de Premier League weten te behouden. De invaller bracht de koploper op gelijke hoogte nadat Chelsea door een doelpunt van Eden Hazard op de overwinning leek af te stevenen. Door dit resultaat kruipt regerend kampioen Manchester City, dat eerder op de dag met 2-0 van Brighton had gewonnen, naar de koppositie.

Het topduel op Stamford Bridge was snel en van een zeer hoog niveau. De opmerking van Chelsea-manager Maurizio Sarri dat zijn ploeg nog mijlenver achterloopt bij de Merseysiders lijkt een gevalletje valse bescheidenheid. Dat bleek afgelopen woensdag al, toen Chelsea in de Carabao Cup een 1-2 zege boekten op Liverpool, dankzij een onnavolgbare solotreffer van Hazard, momenteel de beste speler in de Engelse competitie.

En wederom was het de kleine Belg die een hoofdrol opeiste. Na fraai combinatievoetbal gaf Mateo Kovacic een diagonale pass op Hazard, die knap aannam en de bal achter Alisson Becker schoof. Een kleine verrassing, want Liverpool was tot dan de meerdere. Het zette hoog druk, wat voor problemen zorgde bij de thuisploeg. Mo Salah had al twee goede schietkansen gehad maar de Egyptische aanvaller mist de scherpte die hij vorig seizoen had. Na een uur speler zou hij plaatsmaken voor Xherdan Shaqiri.

Maar Chelsea loerde voortdurend op een tegenaanval. Kort voor de openingstreffer kreeg Willian een goede kans, na een sublieme dieptepass van zijn landgenoot David Luiz. Een andere landgenoot, Becker, verrichtte een knappe redding. Na het doelpunt van Hazard ging Liverpool, waar Virgil van Dijk weer een voortreffelijke wedstrijd speelde, door waar het gebleven was. In de 32e minuut leek Salah dan toch te scoren, maar Tony Rudiger haalde de bal van de doellijn. Het warme Stamford Bridge kolkte.

In de tweede helft stoomde Liverpool onvermoeibaar door. Precies een jaar geleden had Manchester City hier met een 0-1-zege aangegeven het te kloppen team te zijn en Liverpool lijkt die status nu te hebben. Jurgen Klopp’s mannen konden de gelijkmaker ruiken. Invaller Shaqiri miste een gouden kans en een kopbal van Firmino werd van de lijn gehaald door Luiz. Net toen het verlies een feit leek was daar invaller Sturridge die de bal vanaf links, en met links, achter een verbaasde Kepa Arrizabalaga legde.