Liverpool, nog zonder Cody Gakpo, onderuit bij Brentford, Van Dijk in rust gewisseld

Het was niet de avond van Virgil van Dijk. In de rust van het verloren duel met Brentford (3-1) werd de aanvoerder van Liverpool zelfs gewisseld. Beeld AFP

Het was precies vijf jaar geleden dat Virgil van Dijk tekende voor Liverpool. Onder zijn verdedigende leiderschap heeft Liverpool in die tussenliggende jaren alles gewonnen wat er te winnen viel. Maar bij zijn vijfjarige jubileum leidde de Oranje-aanvoerder een dramatische achterhoede. Vooral bij hoekschoppen regeerde de chaos voor de neus van de arme doelman Alisson Becker. Door de nederlaag staat Liverpool liefst 15 punten achter op koploper Arsenal, met een wedstrijd meer gespeeld.

Niet lang nadat Liverpools Darwin Nunez een schitterende kans had gemist, was het in de 18de minuut raak bij een corner vanaf rechts. Het slimme Brentford had meerdere spelers bij de eerste paal neergezet, een soort muur die voor een onoverzichtelijke situatie zorgde in de doelmond. Via het been van Liverpool-speler Ibrahima Konaté rolde de bal over de doellijn. Ook bij de tweede en derde corner werd er gescoord, beide keren door Yoane Wissa, maar beide keren ontdekte de VAR buitenspel.

Kort na de tweede afgekeurde treffer was het toch raak voor de Franse Congolees, die een voorzet via de grond inkopte. Becker redde knap, maar het elektronische oog zag dat de bal toch de doellijn was gepasseerd. Voor Brentford-manager Thomas Frank was dit een opluchting. De Deen kon niet beschikken over de geblesseerde topscorer Ivan Toney, die binnenkort een lange schorsing kan krijgen als hij schuldig wordt bevonden wegens het illegaal gokken op voetbalwedstrijden.

Forse maatregelen

In de rust nam Jürgen Klopp forse maatregelen. De Liverpool-manager haalde drie spelers eraf, onder wie aanvoerder Van Dijk. Het was pas de derde keer in vijf jaar dat de Nederlander werd gewisseld. De wissels leken zin te hebben, want vijf minuten na rust kopte Alex Oxlade-Chamberlain de aansluitingstreffer binnen, kort nadat een doelpunt van Nunez wegens buitenspel was afgekeurd. Maar Liverpool beschikte niet over het vernuft om op gelijke hoogte te komen.

De gebrekkige aanvalskracht biedt perspectief voor Cody Gakpo. De PSV’er had zijn debuut kunnen maken, ware het niet dat de afdeling administratie van de Premier League net als de rest van het land een vrije dag had.

Terwijl Liverpool druk zette, viel de treffer kort voor tijd aan de andere kant waar de Kameroense international Bryan Mbeumo een counter prachtig afrondde. Na het laatste fluitsignaal zongen de Brentford-fans massaal Hey Jude. Extra pijnlijk voor alles wat Liverpool is.