Liverpool neemt voorsprong van zestien punten in Premier League na winst op Spurs

Roberto Firmino schiet de 0-1 binnen namens Liverpool. Beeld Visionhaus

Liverpool heeft ook nog eens een wedstrijd minder gespeeld. Titelverdediger Manchester City speelt zondag tegen Aston Villa.

Zou het Spurs van Jose Mourinho dan de ploeg zijn die Liverpool, na negentien zeges en een gelijkspel, de eerste seizoensnederlaag ging toebrengen? De Portugese manager is geboren voor dit soort prestigieuze wedstrijden en had zijn elftal aangepast. Vijf verdedigers moesten de geniale aanvallers van Liverpool, en de opkomende vleugelverdedigers, in toom houden. Een debuut was er weggelegd voor de jonge Japhet Tanganga, die voorrang kreeg boven Jan Vertonghen.

En wat voor een debuut.

De 20-jarige verdediger, van wie Jurgen Klopp nog nooit had gehoord, haalde in de tweede minuut een bal van Roberto Firmino van de lijn, en in de rebound miste Alex Oxlade-Chamberlain. Het was een waarschuwing. De thuisploeg liet Liverpool komen, hopend op een counteraanval met de snelle en wendbare spitsen Lucas Moura en Son Heung-Min. Harry Kane zat geblesseerd op de tribune. De genoemde aanvallers kregen kleine kansen, met name schoten uit de tweede lijn.

De echte kansen waren voor Liverpool, zoals in de 22ste minuut toen Virgil van Dijk een voorzet van Jordan Henderson vrij kon binnen koppen, maar Paulo Gazzaniga redde knap. Na ruim een half uur gebeurde het onvermijdelijke. Spurs kreeg de bal niet weg en Mo Salah vond Firmino, die zich knap ontdeed van Tanganga en netjes binnenschoot: 0-1. De VAR bekeek of er in de aanloop misschien sprake was geweest van hands, maar oordeelde dat het doelpunt geldig was.

In de tweede helft domineerde Liverpool. Van Dijk en zijn collega-verdedigers speelden de bal soms lang rond, een vorm van machtsvertoon die bijna hypnotiserend werkte. Voorin kreeg het genoeg kansen op een beslissende 0-2, maar die bleef uit, tot woede van Klopp. Hierdoor bleef Tottenham in de wedstrijd. Toen een flegmatieke Christian Eriksen, die deze maand mogelijk naar Inter vertrekt, er onder boegeroep uit werd gehaald nam de intensiteit verder toe.

Een kwartier voor tijd werd Gini Wijnaldum, die voor de rest uitstekend speelde, van de bal gezet door de energieke Moura. Deze gaf de bal aan Son, die de bal hoog over mikte. Duidelijk werd dat nonchalant gedrag de enige vijand van Liverpool is. Deze houding leidde bijna tot een verdiende gelijkmaker. Een voorzet van Serge Aurier kwam terecht bij invaller Giovani le Celso, die de vrijwel onmisbare kans voor het doel langs schoot. Langs de zijlijn ging Mourinho wanhopig door de knieen.

Na afloop bedankte de Portugees zijn spelers een voor een, terwijl hij die van Liverpool grootmoedig feliciteerde. Van de elf ontmoetingen met Klopp heeft hij er slechts twee weten te winnen. Bij de persconferentie zei hij trots te zijn op de inzet van zijn mannen. Wel moet hij zich zorgen maken over de acht punten die zijn team inmiddels achter staat op nummer vier Chelsea.

Zulke zorgen heeft zijn collega Klopp niet. Liverpool heeft nu, na 21 wedstrijden, meer punten dan Arsenal en Tottenham Hotspur samen, aan absurd gegeven. Voor zijn team is het aftellen naar het eerste kampioenschap sinds 1990. Zijn enige klacht was dat zijn spelers deze herhaling van de Champions League-finale niet eerder hadden beslist.

Warme woorden had Klopp vooral over voor het in zijn ogen fantastische stadion van Tottenham Hotspur.