Liverpool neemt strafschoppen opnieuw beter dan Chelsea

Jan Reker had in zijn dagen als coach van onder meer Roda JC en PSV zijn penaltyboekje, Jürgen Klopp heeft Neuro11. De Duitse manager nam na de gewonnen FA Cup-finale tegen plaats voor de persconferentie en prees eerst twee Duitse neurowetenschappers. Hij vertelde hoe Niklas Häusler en Patrick Häntschke hem drie jaar geleden hadden benaderd, met het aanbod spelers te helpen bij het nemen van strafschoppen. De pandemie vertraagde het project, maar het werk van de jonge ‘hersentrainers’ werd nu volledig zichtbaar.

Twee uur voor de lofzang van Klopp had de geschiedenis zich herhaald. Net als bij de finale van de League Cup, eind februari, waren Chelsea en Liverpool na 120 minuten niet aan scoren toegekomen. Na die wedstrijd volgde, aan de zijde van de Liverpool-fans, een strafschoppenserie waarbij plaatsvervangend Chelsea-doelman Kepa na 21 treffers als eerste miste. Nu, aan de Chelsea-kant, eindigde de serie in 6-5 voor Liverpool. Alleen Sadio Mané miste voor The Reds, oog in oog met zijn vriend en landgenoot Edouard Mendy. Bij Chelsea miste César Azpilicueta in de eerste serie, en Mason Mount de zesde van de Londenaren. Konstantinos Tsimikas bezorgde Liverpool de cup.

Alles gewonnen

Met het pakken van ’s werelds oudste beker heeft Klopp, die onlangs tot 2026 heeft bijgetekend, met Liverpool alles gewonnen wat er te winnen valt. ‘Het is jammer dat we niet al te lang kunnen feesten,’ zei hij. ‘Want de wedstrijdplanners zijn zo handig geweest om ons dinsdag alweer naar Southampton te sturen.’ Liverpool moet in de Zuid-Engelse havenstad winnen om een kleine kans te blijven maken op de quadruple, het winnen van vier prijzen in één seizoen. Manchester City is favoriet om de landstitel te prolongeren.

Bij Liverpool was tijdens de finale een hoofdrol weggelegd voor Luis Díaz. Met zijn snelheid en vaardigheden zorgde de Colombiaanse linksbuiten met name tijdens de openingsfase voor paniek in de achterhoede van Chelsea. De 25-jarige, die wordt vergeleken met Luis Suárez, bekroonde zijn acties echter niet. Nadat Chelsea-uitblinker Reece James achterin orde op zaken had gesteld, kwamen de Londenaren terug in de wedstrijd. Na rust kwam Chelsea dicht bij een doelpunt, toen uit een vrije trap van Marcos Alonso de bal op de lat belandde.

Ook Liverpool raakte het doelframe. In de 84ste minuut schoot Díaz op de ene en Andy Robertson op andere paal. In de verlenging liepen de ploegen op hun tandvlees. Voor Liverpool was het de zestigste wedstrijd van het seizoen. Met oog op de naderende Champions League-finale haalde Klopp verdediger Virgil van Dijk naar de kant, nadat de Oranje-aanvoerder een ongemakkelijk gevoel had gekregen in een van zijn knieën.

Precies een eeuw nadat Billy Smith namens Huddersfield de eerste strafschop in een FA Cup-finale had benut, moest deze jubileumeditie vanaf de elf meter worden beslist. Klopp toonde dat hij opnieuw Chelsea-coach Thomas Tuchel de baas kon zijn.