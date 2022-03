Liverpool naar halve finale FA Cup na moeizame zege op Nottingham Forest

Diogo Jota scoort bij de wedstrijd tegen Nottingham Forest. Beeld AP

Over de bekerwedstrijd in de afgeladen City Ground hing de lange schaduw van Hillsborough. Bijna 33 jaar geleden kwamen 97 Liverpool-supporters om het leven bij de bekerwedstrijd tussen Liverpool en Nottingham Forest in dat stadion te Sheffield. Sindsdien hebben de twee ploegen niet meer tegen elkaar gespeeld voor de beker. Uit respect voor de slachtoffers bleven 97 kuipstoeltjes onbezet.

Beide clubs waren eind jaren zeventig en begin jaren tachtig de grootmachten van het Engelse – en Europese – voetbal. Dat is niet langer zo. Terwijl Liverpool een van de beste clubs ter wereld is, speelt Forest al 16 jaar op het tweede niveau. Dat grote verschil was evenwel niet evident tijdens deze enerverende wedstrijd. Pas 13 minuten voor tijd wist Liverpool het net te vinden middels een treffer van Diogo Jota.

Liverpool krijgt in de halve finale te maken met regerend landskampioen Manchester City, dat eerder op de dag met 1-4 bij Southampton had gewonnen. Half april zullen daarom 90.000 voetbalfans vanuit het noordwesten naar het Londense Wembley afreizen. De andere halve finale is een Londens onderonsje tussen Chelsea en Crystal Palace. Er bestaat een goede kans dat de finale een herhaling zal zijn van de League Cup: Chelsea - Liverpool.

Chelsea had zaterdagavond weinig moeite gehad met tweedeklasser Middlesbrough. The Blues wonnen met 0-2 dankzij onder meer een doelpunt van de jarige Hakim Ziyech. Er waren maar 600 Chelsea-fans in het Riverside Stadium aanwezig. Deze gelukkigen hadden reeds een kaartje gekocht voor de strenge sancties tegen clubeigenaar Roman Abramovitsj werden ingevoerd. Normaal gesproken zouden er 5.000 fans zijn meegereisd.

Crystal Palace is de outsider van het kwartet. De ploeg van Patrick Vieira speelde zondagmiddag Everton van het veld: 4-0. Bij The Toffees mocht Donny van de Beek niet meespelen omdat de huurling begin dit jaar al in een bekerwedstrijd voor Manchester United had meegedaan. Chelsea, Liverpool en Manchester City zijn ook de favorieten om, naast Bayern München, de halve finales van de Champions League te bereiken.