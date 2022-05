Liverpool naar finale, ondanks dramatische eerste helft tegen Villarreal

Fabinho (rechts) heeft gescoord, Liverpool leeft weer en Salah is zich dat zeer bewust. Beeld AP

Villarreal, de stuntploeg van het Europese voetbal, was hard op weg het begrip sensatie te voorzien van nieuwe versierselen. Totdat Liverpool zichzelf hervond en tevens profiteerde van vreselijk keeperswerk van Géronimo Rulli.

Liverpool dus in de finale van de Champions League na de 2-3 in Spanje (thuis 2-0). Aanvoerder Virgil van Dijk, zonder hoofdrol dinsdag, is voor de derde keer finalist in het belangrijkste Europese toernooi, na 2018 (verloren van Real) en 2019 (gewonnen van Spurs). Nu is de eindstrijd op 28 mei in Parijs, tegen Real Madrid of Manchester City.

De plaatsing is verdiend, ondanks de erbarmelijke eerste helft van Liverpool, dat dankbaar mag zijn voor het dramatische werk van doelman Rulli, die vorige week alleen stompte en nooit een bal ving. Dinsdag overtrof hij zichzelf in dramatisch optreden, door een simpel schot tussen de benen door voor 2-1 van Fabinho en drastisch en onnodig uitkomen bij de 2-3 van Sadio Mané. Ook de tweede treffer ging tussen zijn benen door, al was de kopbal van Diaz van zeer dichtbij.

Liverpool verspeelde zijn veilige marge van 2-0 uit de eerste wedstrijd, kwam met 2-0 achter en herstelde zich knap en vol overtuiging, alsof het even een vlekje moest wegwerken. Het was een fijne voetbalavond, met een verliezer die in kwalitatief opzicht tekort kwam, al dankte het publiek de ploeg van harte.

Voetbal leeft bij gratie van verhalen, zeker in de Champions League, waar voorspelbaarheid menig plot dreigt te verpesten. Verhalen voor de eeuwigheid, voor bij de koffie cortado in Villarreal, uit het stadje aan de Spaanse oostkust dat zich massaal meldde in het Stadion van de Keramiek.

In de eerste helft ontstond zo’n verhaal, waarin de helden uit de stad van keramiek de vedetten van Liverpool van hun lemen voetstuk stootten. Daarna, bij perfect evenwicht, ging de storm liggen, herpakte Liverpool zich en scoorde Fabinho na een uur, in een fase dat een doelpunt zich aankondigde. Zo werd het toch nog een makkelijke avond voor Liverpool, dat de League Cup al won, het kampioenschap kan grijpen en in de finale staat van de FA Cup. Jürgen Klopp en zijn assistent Pepijn Lijnders zijn ongekend succesvol.

Liverpool werd voor rust totaal afgebluft op een regenachtige avond, speelde zijn slechtste helft in jaren, al was dat ook afgedwongen door de agressieve, naar voren gerichte speelwijze van het elftal dat in vorige rondes afrekende met Juventus en Bayern München.

Een vroege treffer wil helpen en het was in de derde minuut al 1-0, als eerste vlaag van succes in de storm van Villarreal. Linksback Estupinan zette na een lange aanval voor, Capoue legde de bal bij de tweede paal terug en de Senegalees Dia, vervanger voor de geblesseerde Nederlander Danjuma, schoof de bal binnen, omdat hij Virgil van Dijk te snel af was.

Van Dijk dirigeerde, wees, schreeuwde en keek af en toe boos, maar zijn ploeg had tot de rust niets in te brengen in het speelplan van Unai Emery, die al vier keer de Europa League won, onder meer vorig seizoen met Villarreal.

Waar linksachter Robertson bij de eerste goal Capoue te makkelijk liet voorzetten, lette rechtsachter Alexander-Arnold niet op bij de 2-0, kort voor rust, toen Coquelin krachtig en vrij inkopte na de voorzet van weer Capoue. Zo ontstond een formidabele wedstrijd, ook dankzij scheidsrechter Danny Makkelie, die meteen zag dat de redding van doelman Alisson na een doorbraak van Lo Celso rechtmatig was en geen strafschop waard.

Het herstel van Liverpool was indrukwekkend, met de Colombiaan Luis Diaz als belangrijke nieuwe speler. Eventjes was de Gele Onderzeeër, de bijnaam voor Villarreal, glorieus te zien boven de oppervlakte, maar uiteindelijk zong Liverpool het hoogste lied.