Liverpool na 30 jaar wachten kampioen van Engeland

In 1990 had de grootmacht aan de Mersey voor het laatst de Engelse titel veroverd, wat betekent dat Liverpool nu voor het eerst de in 1992 opgezette Premier League heeft weten te winnen. In die ‘Middeleeuwen’ heeft het wel twee keer de Champions League gepakt, de Europa League en de wereldbeker voor clubteams.

Dat Liverpool de titel zou winnen stond in de winter eigenlijk al vast. Vanaf de eerste speeldag stond de legendarische club bovenaan en de voorsprong op titelhouder Manchester City groeide met de week, onder meer door enkele zeges in blessuretijd. Eind februari verloor het met 3-0 van degradatiekandidaat Watford, wat tot nu toe de enige nederlaag is. Tevens speelde het twee keer gelijk, tegen de twee grootste rivalen: Manchester United (1-1) en afgelopen zondag tegen stadgenoot Everton (0-0). Er zijn zeven wedstrijden te gaan. Volgende week donderdag gaat Liverpool op bezoek bij Manchester City, wat nu niet meer dan een prestigeduel is.

Het Etihad was het stadion waar Liverpool halverwege vorig seizoen haar enige nederlaag leed. Desondanks wist het niet de titel te veroveren, simpelweg omdat City nog meer punten behaalde. Voor Klopp en zijn mannen was dit zeer zuur, maar tegelijkertijd ook een motivatie om het nog beter te doen. Liverpool speelde deze jaargang minder sprankelend, wat werd gecompenseerd door meer efficiëntie. Met de beste doelman, de beste verdediging en de beste aanval is het duidelijk het beste team in de Premier League. Alleen op het middenveld is City wat beter. Voor de 53-jarige Klopp, liefhebber van hardrockvoetbal is de titel de bekroning van vijf jaar keihard werk.

Virus

Uiteindelijk was niet de lichtblauwe club uit Manchester de grote vijand, maar een uit China overgekomen virus. Het afmaken van de Premier League hing aan een zijden draadje en enkele clubs waren er zelfs voor om Liverpools seizoen ongeldig te verklaren. Voor Liverpool was deze situatie niet uniek. In het eerste seizoen na de Tweede Wereldoorlog stond het bovenaan toen de strenge winter van 1947 zich aandiende, het kwik daalde tot min 21 graden en de competitie kort werd stilgelegd. Liverpool pakte toen, eveneens zonder te spelen, op 14 juni haar vijfde titel omdat rivaal Stoke verloor van Sheffield United. Liverpool eindigde met een punt voorsprong op Manchester United en Wolves, en twee op Stoke.

Met het pakken van de titel verlost de 128 jaar oude club zich van de trauma’s die het in drie decennia heeft opgelopen. Onder leiding van Brendan Rodgers was het in 2014 op weg naar de titel, om de kansen in de laatste drie wedstrijden te verspelen. Op Anfield verloor het van Chelsea toen clublegende Steven Gerrard onderuit gleed en in Zuid-Londen verspeelde het een 0-3 voorsprong bij Crystal Palace in een van de gekste wedstrijden uit de geschiedenis van de Premier League. Manchester City ging er dat seizoen met de eer vandoor. In 2002 en 2009 eindigde Liverpool ook op de tweede plek, achter respectievelijk Arsenal en Manchester United. In 2016, Klopps eerste seizoen, liep het kwalificatie voor Europees voetbal mis.

Tot overmaat van ramp passeerde Manchester United de rivaal uit Liverpool waar het gaat om het aantal titels. The Red Devils hebben er twintig, terwijl Liverpool er nu negentien bezit. Gezien de kracht van Liverpool is het niet ondenkbaar dat beide clubs komend seizoen op gelijke hoogte komen. Het team van Liverpool is nog relatief jong en gretig. Dat laatste bleek woensdagavond in de wedstrijd tegen Crystal Palace, toen de Liverpool-aanvallers zelfs bij een 4-0 vijandelijke spelers besloten op te jaren, de ‘gegenpressing’ die het handelsmerk van Klopp is. Ongeslagen kampioen worden, zoals Arsenal deed in 2004, is het volgende doel, en voor het eerst sinds 2006 de beker veroveren.

Volksfeest

Omdat Liverpool niet meer in de FA Cup en de Champions League zit, kan het redelijk ontspannen naar het komende seizoen toeleven. Eerst zal er nog een groot volksfeest uitbreken in de havenstad, coronavirus of niet. Naar verwachting zullen er duizenden mensen op de been zijn, in de hoop dat de spelers zich in een open bus zullen laten zien, al heeft Klopp zijn twijfels geuit over een overwinningsparade. Slechts vier spelers uit de Liverpool-selectie waren geboren in dat laatste kampioensjaar, een jaar waarin Nelson Mandela uit de gevangenis werd vrijgelaten en het World Wide Web haar eerste pagina lanceerde. De spelers van toen, geleid door icoon Kenny Dalglish, hadden niet kunnen bevroeden dat titel nummer 19 zo lang op zich zou laten wachten.

Of in de woorden van aanvaller Ronny Rosenthal: ‘Als we dat hadden geweten, zouden we indertijd nog veel langer feest hebben gevierd.’