Liverpool moet Virgil van Dijk mogelijk maanden missen na horrortackle

Virgil van Dijk wordt getackeld door doelman Jordan Pickford. Beeld Pool via REUTERS

Harde tackles zijn niet ongebruikelijk in Engelse derby’s, zeker niet wanneer er veel op het spel staat. En dat was het geval bij de 235ste editie van de derby tussen Everton en Liverpool. Fier aan kop van de Premier League rook Everton de kans om na tien jaar eindelijk weer eens te winnen van grote buurman Liverpool, dat twee weken geleden met 7-2 onderuit was gegaan bij Aston Villa.

Op Goodison Park kwamen de gasten echter na drie minuten op 1-0 dankzij Sadio Mané die knap teamwerk afrondde. Over wat er weer 3 minuten later gebeurde zal nog lang worden nagepraat. Een voorzet zweefde richting de opgekomen Van Dijk, die randje van buitenspel stond toen hij werd getorpedeerd door de opgepompte doelman Pickford. Het was een exacte kopie van diens aanslag, twee jaar terug, op Tottenhams Dele Alli.

Het standbeen van Van Dijk kromde. De 27-jarige had geluk dat het been niet knapte, maar in plaats daarvan raakten de kruisbanden beschadigd. Hoewel hij goed zicht had oordeelde Michael Oliver, de beste scheidsrechter van Engeland, dat er niets aan de hand was. Ook videoscheidsrechter David Coote zag niets onbetamelijks. Een gepijnigde Van Dijk zei ‘ga weg’ toen Pickford hem overeind wilde helpen.

Na een behandeling probeerde Van Dijk verder te spelen, maar na vijf minuten ging het niet meer. Het ziekenhuis wachtte. Zonder Van Dijks kolossale aanwezigheid is de achterhoede van Liverpool kwetsbaar. Tien minuten later kwam Everton op gelijke hoogte door een kopbal van Michael Keane. Dat scenario herhaalde zich in de tweede helft. Nadat Mo Salah the Reds op 2-1 had geschoten, kopte Dominic Calvert-Lewin de gelijkmaker binnen.

De derby werd passend afgesloten met een nieuw VAR-drama. In blessuretijd leek Jordan Henderson de beslissende 2-3 te hebben gescoord, maar Coote zag iets wat niemand anders had gezien: dat Mané in de aanloop buitenspel zou hebben gestaan. Na de wedstrijd deed Liverpool iets ongebruikelijks: het verzocht om de scheidsrechtersbond om tekst en uitleg over de twee catastrofale beslissingen.

Coote was afgelopen seizoen ook al in opspraak geraakt toen hij als VAR niet zag dat Giovani lo Celso van Tottenham Hotspur bewust op de enkels van Chelsea’s aanvoerder Cesar Azpilicueta was gaan staan. Voor Van Dijk, die sinds 2018 geen competitiewedstrijd heeft gemist, is het een drama.. En Liverpool? Dat moet zonder stuurman varen op een zee vol haaien die Premier League heet.