Liverpool moet na 5-2-oorwassing door Real de magere jaren vrezen

Ging Cody Gakpo, van wie even de verwachting was dat hij van PSV naar Manchester United zou vertrekken, naar de verkeerde club? Niet naar de club die met trainer Erik ten Hag opnieuw de wereldtop wil bestormen, maar naar het elftal van Jürgen Klopp dat strompelt over het pad naar beneden, een proces dat bijna onvermijdelijk is na zoveel succes? Waarbij het ongewis is hoelang het duurt alvorens de top weer is bereikt.

En is Virgil van Dijk, symbool voor de opgang van Liverpool, straks ook model voor de neergang? Feit is dat Liverpool in de achtste finales van de Champions League op Anfield een schrobbering kreeg van Real Madrid (2-5), en dat was geen toeval. ‘We gaven alle vijf doelpunten weg’, oordeelde Klopp, waarmee hij de suprematie van de tegenstander bagatelliseerde.

‘We zijn boos en teleurgesteld, maar we moeten juist nu bij elkaar blijven’, zei Van Dijk. Dat is een lijfspreuk van een team in last: bij elkaar blijven. Het tragische is dat Liverpool dat in letterlijke zin niet meer kan. Terwijl het altijd een elftal met maximale beweging was, met agressie en van compactheid. Intensiteit is onze identiteit, luidt de slogan.

Pressing en counterpressing

Pepijn Lijnders, assistent van Klopp, legde eens uit dat alles bij Liverpool draait om pressing en counterpressing, een methode waarvan alleen in het eerste kwartier flarden te zien waren. ‘Onze voorste drie (Salah, Firmino, Mané) zijn verantwoordelijk voor vijf, zes spelers van de tegenpartij. Timing, passlijnen afschermen, samenwerken’, zei hij in 2020, een paar maanden voor de eerste landstitel in 30 jaar.

Die drie voorin waren een soort paraplu. Zij vingen de regen op, waardoor de rest droog bleef. Hoe anders is dat nu. Darwin Nunez, aankoop van 100 miljoen, is in tactisch opzicht bepaald nog geen Sadio Mané, de naar Bayern vertrokken vedette. Cody Gakpo liep op een aardige openingsfase na verloren rond. Een tijdje leek het erop dat hij van PSV naar Manchester United zou gaan, hoewel een mogelijke transfer naar United in de winterstop lastig was, omdat de club te koop staat en geen grote bedragen meer wilde uitgeven. De Amerikaanse eigenaar van Liverpool liet deze week juist weten dat hij geen plannen heeft om de club te verkopen.

Kwaliteit ingeboet

Omdat de paraplu lekt, regent het door naar beneden, naar een middenveld waar Fabinho en Henderson het aflegden tegen Modric en co. En mede door blessures deed achterin de zwakke Joe Gomez mee, bleek Trent Alexander-Arnold verdedigend opnieuw kwetsbaar, net als Van Dijk. Van Dijk hoefde in de toptijd vaak helemaal niet in te grijpen en kon vooral organiseren en opbouwen. Nu, terwijl hij na zijn zware knieblessure aan kwaliteit heeft ingeboet, ziet hij overal tegenstanders opdoemen en is er geen houden aan.

Liverpool was in zijn recente hoogtijdagen ongekend succesvol, met onder meer winst in de Champions League in 2019 en het kampioenschap van 2020. Zelfs vorig seizoen was uitstekend, met twee nationale bekers, de finale van de Champions League en een fascinerend gevecht met City om de titel. Nu is Liverpool op alle fronten kansloos, hetgeen de vraag opwerpt of Klopp na zeven vette jaren in dienst van de club een nieuwe glorieuze periode kan inluiden.