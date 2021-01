Liverpool – Manchester United stelt teleur, maar de titelstrijd wordt alleen maar spannender

Mohamed Salah (Liverpool, tweede van rechts) en Paul Pogba (Manchester United) omhelzen elkaar na de wedstrijd. Beeld BSR Agency

Wat voor wedstrijd het zou worden, stond van tevoren al vast: aanval tegen counter. Liverpool is het beste thuisteam van de Engelse competitie, United het beste uitteam. Op een gelijkspel bij Leicester na had de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer alle uitwedstrijden gewonnen, niet zelden terugvechtend na een achterstand. Tevens grossiert Manchester in winnende doelpunten tijdens de slotfase, net als in de gloriedagen onder Alex Ferguson.

Dat Manchester United de ranglijst aanvoert, voor het eerst sinds het Ferguson-tijdperk, is een verrassing. De eerste drie thuiswedstrijden gingen dit seizoen verloren. Regerend kampioen Liverpool leek, ondanks het uitvallen van Virgil van Dijk, op weg naar een succesvolle verdediging van de titel. Maar in de afgelopen weken verloor Jürgen Klopps ploeg acht punten; tegen West Bromwich, Newcastle United en Southampton.

Zodoende stond er veel op het spel tussen de clubs die in totaal 39 Engelse titels hebben gewonnen (20-19 voor United) en negen Europese. Bij de start van de klassieker klonk er een minuut applaus voor Gerry Marsden, de pas overleden schrijver van You’ll Never Walk Alone. Misschien was het passend dat zijn fameuze lied dit keer in stilte klonk. In deze spookachtige sfeer kwam de wedstrijd evenwel amper tot leven.

Eindeloos loeren

Liverpool drong aan, terwijl United op de counter loerde. Bij loeren bleef het, temeer omdat de man die grotendeels verantwoordelijk is voor de herleving van de Mancunians, spelbepaler Bruno Fernandes, zijn dag niet had. Bij Liverpool toonde het supertrio – Mané, Firmino en Salah – een gebrek aan scherpte. De beste man in het rood was Thiago Silva, de Braziliaan die na blessures en covid-19 eindelijk zijn thuisdebuut kon maken.

Pas in het laatste kwartier ontbrandde het duel, toen de bezoekers doorkregen dat Liverpool rijp was voor de eerste thuisnederlaag sinds april 2017. Fernandes, Paul Pogba en Marcus Rashford misten goede kansen, terwijl het gevaar aan de andere kant beperkt bleef tot een knap schot van Silva. Op de Engelse televisie prees voormalig United-aanvoerder Roy Keane zijn club, maar andere analisten klaagden over het negatieve spel.

Door de doelpuntloze vrede is het bovenin alleen maar spannender geworden in dit onvoorspelbare voetbalseizoen, waarin het verschil tussen thuis en uit kleiner is dan ooit. De twee ploegen uit Manchester, de twee uit Liverpool (Everton), Tottenham Hotspur en Leicester City ontlopen elkaar amper. Komende week wordt de competitie onderbroken voor de FA Cup, waar Liverpool en United elkaar wederom treffen, dit keer op Old Trafford.