Liverpool loopt uit op City

Liverpool aanvaller Mohamed Salah scoort de 2-0 tegen Manchester City Beeld EPA

Liverpool heeft wederom een grote stap gezet naar het eerste landskampioenschap sinds dertig jaar. Op Anfield versloeg het regerend kampioen Manchester City zondag met 3-1, een uitslag die de overmacht van de thuisploeg niet helemaal weergaf. The Reds staan nu acht punten voor op nummer twee Leicester City, dat Arsenal met 2-0 had verslagen. Het jeugdige Chelsea staat nu derde.

Liverpool – Manchester City is de laatste jaren uitgegroeid tot de grote rivaliteit in het Engelse voetbal. De club met de rijkste geschiedenis tegen de club met de rijkste eigenaar. Hoe groot de spanning was, bleek afgelopen dagen uit het gekibbel tussen de managers Jürgen Klopp en Pep Guardiola. Laatstgenoemde was de woordenstrijd aangegaan door te beweren dat Liverpools beste aanvaller, Sadio Mané, een duikelaar is.

Dat verwijt kwam niet uit de lucht vallen. De Catalaanse manager lijkt gebukt te gaan onder een groeiende druk, wat ook zijn kinderachtige gedrag vorige week jegens Southampton-manager Ralph Hasenhüttl kan verklaren. Na twee competitienederlagen heeft City haar aura van ongenaakbaarheid verloren, terwijl Liverpool alleen maar sterker wordt. Voor het bezoek aan Anfield miste het ook nog eens doelman Ederson en de lang uitgeschakelde verdediger Aymeric Laporte.

Toch waren het de lichtblauwen die het initiatief durfden te nemen in het stadion waar ze in 2003 voor het laatst hadden gewonnen. Na vijf minuten claimden ze een strafschop toen de bal tegen de hand van Trent Alexander-Arnold kwam. Michael Oliver gaf hem niet en in de daaropvolgende aanval schoot Fabinho, de man van de wedstrijd, prachtig en onhoudbaar raak, helemaal voor de grabbelkeeper Claudio Bravo waar Guardiola het mee moest doen.

Vanaf dat moment degradeerde een fabuleus spelend Liverpool City tot een gemiddelde ploeg. Een van de belangrijkste wapens van Klopp zijn diens vleugelverdedigers, die beiden prachtige voorzetten in de benen hebben. Zo was het de Schotse linksachter Andy Robertson die de bal, zeven minuten na de openingstreffer, met een stuiter op het hoofd van de aanstormende Mo Salah legde (2-0). Een afstraffing dreigde voor de bezoekers.

Maar de Citizens kregen kansen, met name dankzij Kevin De Bruyne. Uit een van diens uitgekiende passes kreeg voormalig PSV’er Angelino een grote kans, maar hij raakte de paal. Ook topscorer Sergio Agüero kreeg mogelijkheden, maar de Argentijn heeft in tien jaar nog nooit op Anfield gescoord en bracht daar nu geen verandering in. Kort na rust scoorde Liverpool weer uit een majestueuze voorzet, dit keer van Jordan Henderson die de bal op het hoofd van de kleine Mané legde (3-0).

Daarna geloofde Liverpool het wel en verdween de scherpte. Zodoende kon City terugkomen. Twaalf minuten voor tijd scoorde Bernardo Silva de 3-1. Langs de lijn was Klopp ziedend omdat er een overtreding van De Bruyne aan vooraf was gegaan. Het tekent de gedrevenheid bij de Duitser die zo onderhand in staat moet worden geacht over de Mersey te lopen. Woedend was ook zijn vakbroeder, nadat Oliver wederom een handsbal van Trent-Alexander in de zestien wegwuifde.

Na afloop beklaagde de Catalaan zich sarcastisch over de arbitrage, maar hij kan niet ontkennen dat Liverpool niet alleen de beste in Europa is, maar ook in Engeland.