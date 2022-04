Liverpool lijkt zeker van finale na simpele zege op Villarreal

Sadio Mané maakt de 2-0 voor Liverpool, op aangeven van Mohamed Salah. Beeld REUTERS

Sadio Mané, aanvaller van Liverpool en Senegal, is een van de beste voetballers ter wereld. Over hem mag ook Oranje zich best zorgen maken, voor de openingswedstrijd van het WK op 21 november. Hij is snel, technisch en behept met scorend vermogen. Hij is sowieso een sieraad voor de sport, ook vanwege zijn arbeidsethos.

Ook Mané zou kandidaat kunnen zijn voor de Gouden Bal, in de schaduw van Benzema. Wie weet, bereiken ze allebei de finale. Hij schoot Senegal naar de winst in de Afrika Cup en naar het WK. Telkens ten koste van zijn ploeggenoot bij Liverpool Mohamed Salah uit Egypte.

Het best zijn de twee samen, bij Liverpool. De tweede goal was prachtig, dankzij het subtiele passje van Salah tussen twee verdedigers door, het sprintje van Mané, het uitschuiven van zijn been, de aanraking van de bal met de punt van de schoen. Goal. Het was meteen gebeurd met Villarreal. Een helft hielden de Spanjaarden stand, ondanks het zonderlinge keeperswerk van Rulli, die geen bal klem pakte.

Waar beter kon de Gele Onderzeeër, de bijnaam van Villarreal, zijn gedaante tonen dan in Liverpool, de stad waar het nummer Yellow Submarine ontsproot aan het brein van The Beatles. Voor het museum van de band in de oude haven staat een kleine, gele onderzeeër voor de deur.

Villarreal is vernoemd naar de hit, door zijn gele kleur, omdat een Spaanse band de song adopteerde in de jaren zestig van de vorige eeuw. Villarreal, sympathiek bevonden in de wondere wereld van de Champions League, omdat het de outsider is, de kleine club uit dat stadje met 50 duizend mensen. Baken van hoop in de wereld van het grootkapitaal. Opgestuwd in de vaart der volkeren door een miljardair in keramiek.

Gebakken klei. Keihard. Zo voetbalt de club ook. Niet gemeen hard, maar gewoon georganiseerd, met zijn allen samen een gele muur optrekken, als de tegenstander beter is. En dat is vaak het geval, in de top van het Europese voetbal. Dat is zoals het is. Twee rijen gele mannen dus op Anfield, dicht bij elkaar. Keramiek. Jullie mogen de bal, Liverpool, doe er wat moois mee, lijken ze te zeggen. Wij houden de zaak gesloten. Zo zijn Juventus en Bayern uitgeschakeld.

Het schouwspel is vooral mooi voor degenen die van verschillende strijdwijzen houden. Kansjes voor Liverpool, een schitterend schot van Thiago Alcantara tegen de paal. Bijna onzichtbaarheid voor Arnaut Danjuma, wachtend op die ene kans die niet komt. Het lijkt alsof het elftal van Jürgen Klopp matig voetbalt in de eerste helft, maar het is o zo lastig om dergelijke defensies te ontregelen. Unai Emery, de trainer van de Spanjaarden, is een tactische meester, maar tegen Liverpool legt hij het woensdag op alle fronten af.

Nog voordat het ongeduld in de lijven van Liverpool kruipt, na ruim vijf minuten in de tweede helft, valt het doelpunt dat niet kan uitblijven, al komt daarbij geluk kijken. Estupinan raakt de voorzet van Henderson even aan, waardoor Rulli kansloos is. Een paar minuten later is het duel beslist, na de treffer van Mané.

Liverpool is gewoonweg te sterk voor Villarreal en zal normaliter de finale bereiken volgende week, in een seizoen voor het elftal van Virgil van Dijk met unieke trekjes: League Cup gewonnen, finale FA Cup bereikt. In de competitie een puntje achter op Manchester City, de mogelijke tegenstander in de finale van de Champions League. Het kan niet op.