Liverpool lijdt eerste nederlaag seizoen

Trent Alexander-Arnold maakt het eerste doelpunt voor Liverpool. Beeld REUTERS

De afgelopen jaren heeft Liverpool maar weinig moeite gehad in het voormalige Olympische Stadion: 0-4, 1-4, 1-1, 0-2 en 1-3. Maar dit keer kreeg het team van Jurgen Klopp te maken met een West Ham United dat onder leiderschap van de Schot David Moyes is uitgegroeid tot een topploeg. Onlangs nog schakelde het Manchester City uit voor de Engelse League Cup, terwijl het afkoerst op Champions Leaguevoetbal.

De zestigduizend aanwezigen zagen dat West Ham reeds in de beginfase op voorsprong kwam, toen een hoekschop van Pablo Fornals in een keer in het doel verdween. Volgens de spelers van Liverpool werd hun doelman Alisson Becker gehinderd door twee aanvallers, maar de scheidsrechter oordeelde anders. Het London Stadium, lange tijd gezien als een sfeerloos atletiekstadion, veranderde in een luidruchtige heksenketel.

Maar Liverpool is dat moment niet voor niets ongeslagen, zowel in de Premier League als in de Champions League. Voorin is Mo Salah voortdurend een dreiging, zo ook kort voor rust toen hij net buiten de zestien dribbelde. De Egyptenaar ging heel slim liggen toen hij zachtjes werd aangetikt. Engeland international Trent Alexander-Arnold schoot de daarop volgende vrije trap op een Maradona-achtige manier in.

In de tweede helft was het Liverpool dat aanviel en West Ham dat counterde. Dat laatste lukte beter dan het eerste. In de 67e minuut verspeelden de gasten de bal op het middenveld, waarna The Hammers toesloegen, wederom via de Spanjaard Fornals. Een paar minuten later ging Becker weer in de fout bij een indraaiende corner, die door Kurt Zouma prachtig werd ingekopt. De Belg Divock Origi maakte nog 3-2, maar West Ham hield stand.

Voor Moyes was het de eerste keer sinds 2011 dat hij van Liverpool won. Hij heeft een goed team gesmeed, met Declan Rice, Thomas Soucek en de sterke, Jamaicaanse spits Michail Antonio als drijvende krachten. Liverpool, dat voor het eerst in 25 wedstrijden verloor, hoeft niet te wanhopen. Het team van Klopp is nog steeds ijzersterk, al rijst nu de vraag of de club Georginio Wijnaldum niet te makkelijk heeft laten gaan.

Chelsea blijft door Liverpools verlies eerste, ondanks een 1-1 in eigen huis tegen degradatiekandidaat Burnley. Manchester City staat tweede, na een galavoorstelling zaterdag in de derby bij stadgenoot United (0-2). De roep om het vertrek van Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer is oorverdovend geworden, maar om redenen die niemand begrijpt blijft de leiding op Old Trafford vertrouwen houden in de Noor.

Ongewild kopstuk in het verzet tegen Solskjaer is Donny van de Beek, wiens naam tijdens de wedstrijd werd gescandeerd door de United-fans. De oud-Ajacied was wederom gepasseerd ten faveure van de Braziliaan Fred die er maar weinig van bakt. Tegen het einde kwam Van de Beek in het veld, maar zijn invalbeurt had weinig effect omdat United amper de bal kreeg tegen het superieure City.