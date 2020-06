Liverpool juicht, maar het grote feest moet nog komen

Fans vieren feest nadat Liverpool donderdagavond de Premier League-titel in de wacht sleepte. Beeld Action Images via Reuters

You’ll Never Walk Alone. Nee, het volkslied van Liverpool nodigt niet uit tot social distancing. Chelsea had donderdagavond nog niet van Manchester City gewonnen of de straten rondom Anfield veranderden in een rode zee van feestende Liverpool-fans.

Coach Jürgen Klopp en zijn spelers vieren op hetzelfde moment het einde van 30 jaar zonder kampioenschap 12 kilometer noordwaarts, in een exclusief spa-hotel nabij Formby, een locatie die angstvallig geheim was gehouden. Het echte volksfeest, met spelers en supporters, hopen de autoriteiten van Liverpool eind juli te kunnen organiseren, als ook het noordwesten van Engeland vrijwel coronavrij is.

Aan de lange weg naar de eerste ­Premier League-titel was een merkwaardig einde gekomen. Net als in 1947 pakte Liverpool de titel zonder te spelen. Indertijd moesten The Reds wachten op een wegens de strenge winter uitgestelde wedstrijd van rivaal Stoke City bij Sheffield United. Stoke verloor, net zoals Manchester City onderuit ging op Stamford Bridge. Maar anders dan toen was het geen superspannend einde van een seizoen. Sinds de kerstdagen luidde de vraag wanneer Liverpool voor de 19de keer kampioen zou worden, niet of. Een paar maanden later was er het virus.

Verlossing

Als een woord de titel van Liverpool samenvat, is het verlossing. Het einde van drie decennia leed waarin Liverpool zag hoe aartsrivaal Manchester United keer op keer kampioen werd. Niet alleen de Mancunias: ook Blackburn Rovers en Leicester City slaagden erin de titel te winnen.

Vijf jaar geleden diende de verlosser zich aan in de persoon van Klopp, een Duitser die qua temperament – emotioneel en energiek – zo goed bleek te passen bij de sentimentele stad. Klopp vocht dan ook tegen de tranen toen hij op de televisie ondervraagd werd door de koning van Liverpool: Kenny Dalglish, alias King Kenny.

Maar misschien was het niet het gejuich in de straten van de havenstad, het Show Me Love dat de hossende spelers zongen in de hotellobby of het vuurwerk dat uiteenspatte in de zwoele zomerlucht dat boekdelen sprak, doch de stilte.

Volgens een ooggetuige bezochten groepjes Liverpool-fans donderdagavond al en ook vrijdag overdag begraafplaatsen om hun blijdschap te ­delen met geliefden die de herrijzenis niet hebben mogen meemaken. Voetbal in Liverpool, een stad met een sterk Keltisch karakter, is veel meer dan een sport. Voetbal is gemeenschapszin – zowel het blauw van Everton als het rood van Liverpool. Voetbal is het ­delen van lief en leed. Voetbal is alles.

En nu, eindelijk, kunnen de ­Scousers zeggen dat ze niet alleen het beste team van Europa en van de wereld hebben, maar ook van Engeland, de bakermat van het mooie spel. En hoe. Twee seizoenen geleden eindigde de ploeg op 25 punten van Manchester City en nu staan ze 23 punten voor op de ploeg van Aguero, Silva en De Bruyne. Met nog zeven wedstrijden te spelen.

Nooit werd, zo meldde Gary ­Lineker, een ploeg tegelijk zo vroeg en zo laat in het seizoen kampioen. Speciale lof kreeg de onbuigzame sterke as van Liverpool met Becker, Van Dijk, ­Henderson en Salah. Een as die zich kan zich meten met Grobbelaar, Hansen, Dalglish en Rush van pakweg veertig jaar geleden.

Felicitaties stroomden vrijdag binnen, onder meer van oud-­speler Ryan ­Babel en oud-drummer van The Beatles Ringo Starr. Vanuit Manchester kwamen, zoals het hoort bij een bittere rivaliteit, relativerende woorden van ­United-manager Ole Gunnar Solskjaer. De Noorse manager zei dat Liverpool de titel natuurlijk dik verdient, maar dat het vrijwel onmogelijk zal blijken voor Jürgen Klopp om dertien landstitels te winnen zoals zijn mentor Sir Alex Ferguson presteerde. Voor Liverpool-supporters zal deze terzijde werken als een rode lap op een stier. Komend seizoen kunnen The Reds in elk geval de twintig landstitels van United evenaren.

‘Prachtige achtergrond’

Bijgekomen van de eerste ­emoties, toonde Klopp zich tijdens een persconferentie filosofisch over de verlossende titel: ‘De geschiedenis is geen last meer. De geschiedenis is nu een prachtige achtergrond.’ Van suggesties om, te midden van een beeldenstorm, een standbeeld van hem bij ­Anfield te plaatsen, wilde koning Klopp in alle bescheidenheid niet weten.