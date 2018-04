Liverpool-fan in kritieke toestand na mishandeling door Rome-supporters

Het duo is tijdens de Champions Leaguewedstrijd gearresteerd en zal worden vervolgd voor ­poging tot moord. Fans hebben geld ingezameld voor verzorgingskosten. Bij de return volgende week in Rome krijgen de meereizende Liverpool-fans extra politiebescherming, zo heeft Sky News bekend gemaakt.



Cox, een zakenman en vader van drie kinderen, ligt in een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in hersenletsel. Hij is de zoveelste Britse supporter die afgelopen jaren slachtoffer is geworden van hooligans uit de Italiaanse hoofdstad. In 2013 werden fans van Tottenham Hotspur aangevallen in een kroeg in Rome. Een Spurs-fan had plastische chirurgie nodig om zijn gezicht te herstellen. Ook fans van Manchester United, Arsenal, Middlesbrough en Chelsea zijn in de stad aangevallen door messentrekkers.



Ook in het verleden ging het vaak mis. In 1984 werden supporters aangevallen nadat Liverpool in Rome de ­Europa Cup 1 had gewonnen door de gastheren te verslaan. Woede over hierover zou een jaar later hebben meegespeeld bij de voetbalramp in het Heizelstadion, waar 39 Juventus-fans stierven nadat ze in de verdrukking waren gekomen en een gammele muur het begaf. Het leidde tot een vijfjarige verbanning van de Engelse ploegen uit Europa.



Waar het hooliganisme in Engeland al jaren onder controle is, heeft Italië nog veel last van misdragende supportersgroepen, met name bij Napoli en de twee Romeinse clubs. De Uefa heeft haar afschuw uitgesproken over het incident in Liverpool maar onderneemt vooralsnog geen stappen.



Door de fans komende woensdag te begeleiden hoopt de politie de rust te bewaren. Een garantie is het niet. Getuigen, onder wie een Sunday Times-journalist, hebben verklaard dat de politie bij Anfield traag reageerde en pas in actie kwam nadat de belagers van Cox de benen hadden genomen.