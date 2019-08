Liverpool en Manchester City dreigen een duopolie te vormen, maar nieuw seizoen brengt ook veranderingen

John Stones van Manchester City. Beeld Reuters

Berichten over een financiële versobering in de Premier League, door Brexit en een bijna verzadigde televisiemarkt in eigen land, blijken voorbarig te zijn geweest. De Engelse topclubs hebben wederom vele tientallen miljoenen uitgegeven. Tottenham Hotspur en Arsenal braken hun eigen transferrecords, Manchester United en Chelsea deden dat bijna. Deze vier clubs jagen op Liverpool en Manchester City, die een duopolie dreigen te vormen. Wat opvalt is dat de top-zes wat meer dan in voorgaande ­jaren vertrouwt op talenten van eigen bodem en op Engelse managers.

Het nieuwe seizoen zal enkele opmerkelijke veranderingen te zien geven. Hoewel het systeem in de FA Cup, het WK voor vrouwen en andere nationale competities voor veel discussie heeft gezorgd, zal de VAR ook haar intrede doen in de populairste competitie ter wereld. Engelse scheidsrechters krijgen wel meer interpretatievrijheid. VAR-beslissingen moeten bovenal snel worden genomen, indachtig het moordende tempo van de Premier League. Nieuw is ook een korte winterstop halverwege ­februari. Het traditionele voetbal met Kerst & Nieuwjaar blijft gewoon bestaan.

Manchester City

Manchester City is de favoriet voor een derde landstitel op rij, maar wat Pep ­Guardiola echt wil is Europees succes. Voor bijna 70 miljoen euro, een clubrecord, heeft hij zijn landgenoot Rodri gehaald, als toekomstig opvolger van de verdedigende middenvelder Fernandinho. Als City een zwak punt heeft na het vertrek van Vincent Kompany, is het de verdediging, en dan vooral John­ ­Stones. De jonge Engelsman heeft de gewoonte om eens per wedstrijd een blunder te maken, soms twee zoals de interland Engeland – Nederland in de Nations League aantoonde. In aanvallend opzicht kan City een verdediging kapot­spelen, ook zonder enfant terrible Leroy Sane, die zes maanden aan de kant staat met een scheur in de kruisband van zijn rechterknie (en anders mogelijk naar Bayern was vertrokken).

Liverpool

De regerend Europees kampioen heeft zich koest gehouden op de transfermarkt, al had het wel een creatieve middenvelder kunnen gebruiken. Jürgen Klopp heeft veel vertrouwen in aanstormende talenten, onder wie de 17-jarige Ki-Jana Hoever, een product van de Ajax-opleiding, en de twee jaar oudere Londenaar Rhian Brewster. Liverpool heeft een matige voorbereiding achter de rug. ­Alleen tegen de kleine buurman Tranmere Rovers wist het de nul te houden. Dieptepunt was de 3-0-nederlaag tegen Napoli, waar Klopp en Virgil van Dijk een woordenwisseling hadden na een treffer van Lorenzo Insigne. Veel hangt af van het aanvalstrio Mane-Firmino-Salah. Laatstgenoemde is al in grote vorm.

Tottenham Hotspur

De kwelgeest van Ajax gaat uit van het vertrek van Christian Eriksen naar Spanje, reden dat de 22-jarige Franse middenvelder Tanguy Ndombele voor een clubrecord van 70 miljoen euro is gehaald van Lyon. Hij krijgt gezelschap van de Argentijn Giovani Lo Celso, gehuurd van Betis. Het voorseizoen is veelbelovend verlopen. Tottenham versloeg ­zowel Juventus als Real Madrid. Tegen de Italianen scoorde Harry Kane een wonderdoelpunt vanaf de middenlijn. Achter de schermen rommelt het echter tussen eigenaar Daniel Levy en manager Mauricio Pochettino, die de zeggenschap terug wil over het transferbeleid. Deze sluimerende onvrede kan een probleem worden wanneer de Spurs wederom naast een prijs dreigen te grijpen.

Chelsea

Hoe reageert de Westlondense club op het vertrek van superster Eden Hazard naar Real Madrid? Kan de van Borussia Dortmund overgekomen Christian ­Pulisic de Belgische dribbelaar doen vergeten? Veel meer kan Chelsea niet kopen, wegens door de Fifa opgelegde transferbeperkingen. Toch heerst er een optimistisch gevoel op Stamford Bridge. Reden is de terugkeer van Frank Lampard als manager, de eerste Engelse manager in de topzes sinds Brendan Rogers bij Liverpool. De clublegende is vastbesloten om meer ruimte te geven aan jonge spelers als Callum Hudson-Odoi, die lange tijd flirtte met een vertrek naar Bayern München, en Ruben Loftus-Cheek. Tevens heeft hij voormalig ­Vitesse-speler Mason Mount meegenomen van Derby County.

Arsenal

Na weer een teleurstellend seizoen zijn The Gunners uiterst actief geweest op de transfermarkt. Manager Unai Emery heeft getracht de Ivoriaan Wilfried Zaha naar Noord-Londen te halen, maar nadat Crystal Palace teveel vroeg is Zaha’s landgenoot Nicolas Pepe voor bijna 80 miljoen van het Franse Lille overgekomen. Op het middenveld krijgt Mesut Özil, die deze zomer bijna zijn Land Rover kwijtraakte aan straatrovers in Noord-Londen, een laatste kans van Emery. Het grootste probleem van Arsenal is de gammele achterhoede, reden dat routinier David Luiz is gekocht van Chelsea alsmede de talentvolle vleugelverdediger Schot Kieran Tierney van Celtic.

Manchester United

Nog poreuzer dan de achterhoede van Arsenal was die van Manchester United. Ole Gunnar-Solskjaer heeft daarom geen halve maatregelen genomen. United legde 87 miljoen neer voor Harry Maguire, waarmee het buurman City aftroefde. De selectie telt nu zeven centrale verdedigers, van wie de meesten onbruikbaar. De achterhoede werd tevens versterkt met rechtsachter Aaron Wan-Bissaka, het talent van Crystal Palace. Hoe zit het voorin? Romelu Lukaku, de ‘Mourinho-aanvaller’ zal niet meer te bewonderen zijn in Manchester en mogelijk zal ook de dynamische middenvelder Paul Pogba, in wie Real ­Madrids manager ­Zinedine Zidane interesse heeft, vertrekken. Alle hoop rust op Marcus Rashford.