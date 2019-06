Liverpool een rode zee van trotse fans; nog meer lof voor Virgil van Dijk

De spelers van Liverpool reden in een open bus door de stad. Beeld BSR Agency

Vergeten bij deze triomftocht was het tragische verlies tegen Real Madrid, een jaar geleden in Madrid. Vergeten de teleurstelling van weer een tweede plek in de Premier League. Het was de zesde keer dat Liverpool de belangrijkste Europese beker won. Alleen Real Madrid en AC Milan hebben deze trofee vaker gewonnen.

Dat de finale tegen Tottenham Hotspur niet het niveau had gehaald van eerdere Europese wedstrijden deed niets aan de vreugde af. Manager Jürgen Klopp beweerde na afloop dat zijn ploeg uitgeput was na een lang en intensief seizoen. Hetzelfde leek te gelden voor Tottenham. Het elftal van Mauricio Pochettino had zich door de groepsfase, de kwart- en de halve finale geworsteld, maar in Madrid was het niet tot een nieuw wonder in staat. De drukkende hitte in het Atletico-stadion was een extra handicap voor de Engelse ploegen.

Grote drukte in de straten van Liverpool om de overwinning te vieren. Beeld BSR Agency

De fitste persoon op het veld leek een Russisch fotomodel te zijn dat halverwege de eerste helft gekleed in een badpak het veld op rende. Het was een hoogtepunt in een retroduel dat leek op een Engelse topwedstrijd van eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. ‘Misschien was het zo’n rommelige bedoening’, analyseerde Jonathan Wilson van The Guardian, auteur van het voetbalboek Inverting the Pyramid, ‘omdat beide teams houden van druk uitoefenen. Dat leidt tot een gevecht waar onvoldoende ruimte is voor creativiteit.’

Op de Britse televisie was Ruud Gullit vernietigend over de Spurs-spelers, zoals het talent Dele Alli. ‘Oh Mijn God,’ riep de Amsterdammer met gespeelde wanhoop, ‘technisch gezien was hij zo slecht, net als Rose en Wanyama.’ De gok van Pochettino om Lucas Moura, de held van Nou Camp en de Arena, te passeren voor de net herstelde Harry Kane kreeg kritiek. De oude rivalen José Mourinho en Arsene Wenger waren het er in de televisiestudio over eens dat de Engelse topscorer niet klaar was voor zo’n taak.

Lof daarentegen kreeg Man van de Wedstrijd Virgil van Dijk, vooral de manier waarop hij de gevaarlijk doorgebroken Son Heung-min tegen het einde van de wedstrijd van de bal liep. In de laatste 64 wedstrijden heeft geen enkele tegenstander Van Dijk weten voorbij te dribbelen, zelfs Lionel Messi niet. Fraai was het beeld waarop Mourinho en Wenger samen sprakeloos luisterden naar You’ll Never Walk Alone dat uit duizenden Liverpool-kelen klonk. Volgens Mourinho gaan we dat de komende jaren nog veel horen.