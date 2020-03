Liverpool doet afstand van Champions League-titel in dramatisch duel

Atlético-speler Marcos Llorente viert de tweede goal van zijn ploeg. Beeld REUTERS

De bijna totale aanval verloor van de bijna totale verdediging. Europa krijgt een nieuwe houder van de beker in de Champions League, nadat de bevrijdende voorsprong van 2-0 in de verlenging verloren ging door twee treffers van de man van de wedstrijd, de Spaanse invaller Marcos Llorente, plus eentje van Alvaro Morata: 2-3 dus, ruim genoeg voor de Spanjaarden na de 1-0 van drie weken geleden. Atlético is kwartfinalist.

Georginio Wijnaldum voegde woensdag een puike wedstrijd toe aan zijn indrukwekkende oeuvre, met een rake kopbal voor 1-0 en de sublieme voorbereiding op de 2-0 van Roberto Firmino, een solo plus perfecte voorzet.

Maar de Spaanse doelman Adrian, invaller voor de geblesseerde Alisson Becker, verpestte het daarna voor Liverpool, toen hij de bal met een mislukte trap inleverde en vervolgens bij het schot van Marcos Llorente zijn handen niet gebruikte; 2-1, waarmee Atlético kwartfinalist was. En ook nog in de eerste verlenging viel de fatale 2-2 na een uitstekende counter, afgerond met een wervelend schot van opnieuw Llorente. Liverpool, dat zijn topvorm de laatste weken kwijt is, moest nu twee keer scoren in de tweede verlenging. Dat bleek onmogelijk. Sterker: Atlético won door een treffer van Morata in de slotminuut.

Vechters tot op het bot

Het virus dat ook het voetbal ontwricht, was hier in het stadion dat vrijwel elke wedstrijd zindert van emotie gewoon voetbal. Virus voetbal sleepte het volk mee in hevige opwinding en spanning. Liverpool heerste over het algemeen, al zaten in het spel meer onnauwkeurigheden dan normaliter.

‘Onze identiteit is intensiteit’, is één van de leidmotieven van Liverpool. Trainer Jürgen Klopp zei in de aanloop naar de kraker: ‘Wij houden ervan op de proef gesteld te worden. Wij zijn vechters tot op het bot. Wij hebben talent, de wil, energie en geloof.’

Zo is dat, al liep het spel dan verre van perfect. Het tempo in de stromende regen en de straffe wind lag ontiegelijk hoog. Liverpool veroverde de bal telkens snel, als specialiteit van het huis, maar in balbezit, vooral in de kleine ruimte, was daar te vaak slordigheid, onnauwkeurigheid ook.

De aanvallers Mo Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané verkeerden niet in hun allerbeste vorm. Halve aannames, net mislukte passjes, misverstanden. Overal doken spelers in rood op, maar bijna overal verdedigden de mannen in stemmig zwart hun terrein, knokkend voor elke meter zoals ze dat als weinige andere clubs kunnen.

Vlak voor rust viel dan toch de 1-0, en weer was Georginio Wijnaldum daar, maker van cruciale goals voor club en land. Hij kopte de bal perfect naar beneden na de heerlijke voorzet van de achterlijn van Alexander Oxlade-Chamberlain. Mede door de stuit op het natte gras was doelman Jan Oblak kansloos.

Wijnaldum zet Liverpool op voorsprong. Beeld REUTERS

Virgil van Dijk verdedigde soeverein, al kwam hij bij een paar sprongen wat ongelukkig neer en trok hij geregeld met zijn been. Natuurlijk, de opdracht was moeilijk voor Liverpool, na de 1-0 van drie weken geleden. Atlético trekt in dit soort duels doorgaans een muur op en kan op zijn beste dagen omschakelen in recordtempo, met deze keer Diego Costa en het Portugese talent Joao Felix als aanvallers, later vervangen door de twee mannen van de doelpunten. Liverpool is bovendien minder in vorm de laatste weken. Dat is in de Engelse competitie geen probleem, want de eerste landstitel in dertig jaar is vrijwel binnen.

Na rust nam de druk alleen toe en leunde Atlético, op typerende wijze aangespoord door trainer Diego Simeone, steeds meer op zijn defensie. Een doelpunt moest wel vallen, de vraag was alleen aan welke kant. Linksachter Andrew Robertson kopte tegen de lat. Atlético kwam in het eerste deel van de tweede helft bijna niet meer serieus over de middenlijn, maar was toch soms gevaarlijk. Toen invaller-doelman Adrian een schot losliet bijvoorbeeld, als omen voor verder onheil, of toen Saul Niguez het probeerde met een lob over zestig meter.

Naarmate de negentig minuten voorbijtrokken, durfde Atlético meer naar voren te trekken, waarbij Diego Costa inmiddels scheldend was vervangen door de wat beweeglijkere middenvelder Marcos Llorente, de latere ster van de avond. Het was eigenlijk ongelooflijk dat het zolang 1-0 bleef, en even droomde Atlético zelfs van de 1-1 in de allerlaatste seconde van de reguliere speeltijd, maar Niguez kopte raak in buitenspelpositie. Toen begon dus de verlenging met de spectaculaire ontknoping, waarin de aanval verloor van de tegenaanval, waarin de ploeg met een schitterende doelman overeind bleef tegen het elftal met een onbekwame reservedoelman.