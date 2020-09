Live uitzending vrouwenvoetbal is ‘megastap’ binnen de sport

Gevaarlijk moment voor de goal van Twente, Chasity Grant kan de bal net goed genoeg raken om op gelijke hoogte te komen. Even later was het wel raak. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De aantrekkingskracht van de Vrouwen Eredivisie, zoals de hoogste voetbalcompetitie voor vrouwen sinds kort heet, wordt in het eerste speelweekeinde van het nieuwe seizoen het best verbeeld door een gedrongen gestalte in het Ajax-shirt, spelend met nummer 23. Wie de blonde paardenstaart wegdenkt, ziet glimpen van een jonge Rafael van der Vaart, telkens als Victoria Pelova zich met het spel bemoeit.

De 21-jarige Pelova beloopt en bespeelt de ruimtes die de wat naïeve tegenstrevers van FC Twente laten ogenschijnlijk op haar dode gemak. Tussen drie tegenstanders in de middencirkel met haar rug naar het doel draait ze zichzelf achteloos vrij. De zevenvoudig international geeft doelpunten aan via verfijnde passes of slimme loopacties. Ze passeert tegenstanders niet op snelheid, maar met lichaamsschijnbewegingen en vlug voetenwerk.

Haar blik hoeft niet naar de bal, maar kan omhoog. Techniek genoeg. De studente technische wiskunde en verdienstelijk schaker kan zo vast een paar stappen vooruitdenken.

Het is de mooiste reclame voor de Vrouwen Eredivisie, die in een nieuwe, ruime jas is gestoken na jaren van te krappe tweedehandsjes. Te danken aan (nog meer) hulp van de KNVB in samenwerking met de clubs, van KNVB-hoofdsponsor ING en de zenders Fox Sports en NOS met name.

Om met dat laatste te beginnen: Ajax - Twente is live op tv, zoals er dit seizoen wekelijks op zondag om 12.15 uur een duel live zal worden uitgezonden. In de pakkende promo zijn close-ups van eredivisiespeelsters die zeggen: ‘We zijn van ver gekomen, we waren lang onzichtbaar. We hebben geknokt en het werd beter, wíj werden beter. Bestaansrecht. In de spotlights. Eindelijk. Het is zover, we zijn live.’

Thuis voor de tv balt KNVB-manager en oud-international Kirsten van de Ven haar vuist. De eredivisie (bestaande uit acht clubs) eindelijk structureel live op tv; het voelde als een winnend doelpunt in een zenuwslopende finale. ‘Het voetballertje in mij kwam boven.’

Al jaren ijvert de manager vrouwenvoetbal om de eredivisie voor vrouwen op te waarderen. Zeker na het gewonnen EK 2017 in eigen land en anders wel na het zilveren WK in 2019 leek de tijd rijp om de al in 2007 opgezette competitie aantrekkelijker te maken voor toeschouwers, tv-zenders en topspeelsters. Van de Ven: ‘Toch was het duwen om alle deuren te openen.’

Stadions lopen vol voor Jackie Groenen, Lieke Martens, Shanice van de Sanden en co, maar nog te weinig voor minder bekende eredivisiespelers.

Alle bekende internationals verkozen het buitenland omdat ze daar van hun sport kunnen leven. Vooral in Engeland lopen de verdiensten hard op. Chelsea vestigde recent een transferrecord door vier ton neer te leggen voor Pernille Harder van Wolfsburg. ‘Voorlopig is dat een uitzondering,’ denkt Van de Ven echter.

Afgelopen zomer was er ineens een doorbraak met internationals Mandy van den Berg, Sari van Veenendaal (PSV) en Stefanie van der Gragt (Ajax) die terugkeerden. Zij hoorden over de ambitieuze plannen om niveau, salaris en exposure serieus op te krikken.

Van de Ven: ‘Vrouwenvoetbal heeft bewezen geen eendagsvlieg te zijn. Er is een grote doelgroep geïnteresseerd.’

Fox pakt het professioneel aan in een door alle coronamaatregelen versoberde entourage op Ajax’ trainingscomplex De Toekomst waar de Ajax vrouwen hun thuiswedstrijden afwerken. Achter een desk aan de rand van het hoofdveld tonen ook presentator Fresia Cousiño Arias en analist en oud-international Leonne Stentler zich verheugd over de ontwikkelingen, net als bondscoach Sarina Wiegman die even aanschuift. Wiegman: ‘Zonder coronamaatregelen had het hier helemaal vol gezeten. Er zijn megastappen gezet sinds 2007. De faciliteiten zijn beter, er zijn gekwalificeerde coaches, de opleiding is verbeterd en het algehele voetbalniveau is gestegen. De ontwikkeling is niet te stoppen.’

Titelfavorieten PSV en Ajax hebben een cao ingevoerd, daardoor wordt de zwangere Ajax-speler Desiree van Lunteren gewoon doorbetaald. Zij is aandachtig toeschouwer bij de eerste wedstrijd van haar club, direct een topper, want bekerwinnaar FC Twente doet steevast bovenin mee.

De eerste minuten zijn pure horror voor Ajax en eigenlijk ook voor de pleitbezorgers van de Vrouwen Eredivisie als uitgerekend de van FC Barcelona teruggekeerde Van der Gragt een knullig eigen doelpunt maakt. Maar daarna is er een fase behoorlijk verzorgd spel waarin zich naast Pelova nog een paar talenten (Sisca Folkertsma en Fenna Kalma van FC Twente, Lisa Doorn en Quinty Sabajo van Ajax) aandienen.

De actieve Ajax-aanvoerder Marjolein van Bighelaar scoort op aangeven van Pelova met een prachtige lob de 1-1, Van der Gragt tekent voor de 3-1 eindstand uit een vrije trap. Beide keren schuttert de onervaren defensie van FC Twente hevig. Weinig kunnen ze doen aan de 2-1 van Vanity Lewerissa. Voorbereidend werk is wederom van Pelova, publiekstrekker pur sang.